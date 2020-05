La tira de Pol-ka no continuará luego de su salida del aire hace casi dos meses. Se abre el interrogante sobre cómo continuará la producción televisiva local en tiempos de pandemia.

“Separadas”, que había debutado el 20 de enero y que tuvo su último episodio al aire el 19 de marzo, no regresará a la pantalla de El Trece, tal como en principio tenían previsto.

La única ficción argentina que se estaba realizando para la televisión abierta de 2020 a cargo de Pol-ka, dejó trunca su historia según confirmaron desde la productora de Adrián Suar y desde la voz de sus protagonistas.

“Me da pena cortar estas historias tan lindas”, escribió Julieta Nair Calvo en un extenso posteo en las redes sociales, donde da cuenta de este final.

La intención inicial era retomar las grabaciones de la serie, pero la prolongación de la pandemia de Coronavirus cajoneó definitivamente la continuidad de la historia.

Incluso sus protagonistas aportaron pequeños envíos contando sus distintas peripecias en la cuarentena para darle una suerte de continuidad a la espera de volver a los sets, pero no pudo ser.

Esta cancelación termina de poner en punto muerto a las ficciones argentinas en este 2020 y hasta las productoras locales comienzan a achicarse, con la incertidumbre de la continuidad de muchos puestos de trabajo para quienes están frente a cámara y detrás de ella.

Como en otras actividades, se abre un signo de pregunta sobre las producciones argentinas al punto de que muchas figuras pidieron que se repongan viejas tiras para que sus protagonistas puedan cobrar derechos por aquellos papeles.

¿Se retomarán las grabaciones en este 2020?, el interrogante no parece tener una respuesta positiva y cuando aún no se llegó a mitad de año no parece haber proyectos a la vista y a corto plazo.

UNA HISTORIA QUE PINTABA. “Separadas” tuvo como punto de partida a un fraude inmobiliario que reunía las vidas de las siete mujeres que protagonizan la historia y que fueron interpretadas por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, y Julieta Nair Calvo.

El elenco central de la telenovela tuvo a los actores Mariano Martínez y Sebastián Estevanez, mientras que el reparto incluyó los nombres de Ludovico Di Santo, Victorio D´Alessandro, Andrés Gil e Iair Said.

Con libros de Marta Betoldi, Esteban del Campo y Josefina Licitra y dirección de Sebastián Pivotto y Martín Saban, “Separadas” contó con las actuaciones invitadas de Maxi Iglesias y Viviana Saccone y la participación especial de Marco Antonio Caponi.

Con pasos de comedia, historias amorosas y algunos momentos dramáticos, todos los ingredientes de la factoría Pol-ka, esta ficción dejó al aire imprevistamente y todo indica que ya no volverá.