Lucas Mancinelli hizo un balance sobre la temporada de Temperley y reconoció las fallas del equipo.

Irregular. Ese es el adjetivo que define la campaña de Temperley. El equipo de Esmerado por cuatro fechas pero principalmente de Cristian Aldirico no logró mantener rendimientos y resultados a lo largo del año futbolístico y terminó la temporada fuera del Reducido por un ascenso a Primera.

Lucas Mancinelli, uno de los puntos altos en este ciclo, hizo su evaluación sobre lo deportivo y reconoció fallas. “Nos dolió quedarnos afuera del Reducido pero entendemos que no hicimos las cosas como queríamos en la primera ronda y eso lo pagamos caro. No fuimos regulares y cometimos muchos errores a lo largo del torneo, no es que no entramos por lo hecho en las últimas fechas sino que fueron un conjunto de cosas”, analizó el volante del Gasolero.

A la hora de los números, la campaña fue prácticamente idéntica entre un semestre y el otro. En la primera parte, Temperley sumó 15 puntos de 36 posibles (cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas) y, en la segunda, 16 puntos sobre 36 (cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas).

En este sentido, recalcó que “en algunos partidos nos faltó ese plus necesario para sumarle a la tenencia que hacíamos de la pelota. Quedamos en deuda con los hinchas por no cumplir el objetivo”.

Respecto a su futuro, Mancinelli aclaró que hablará con el DT Cristian Aldirico “para ver que quiere” y con los dirigentes, “pero mi intención es quedarme en el club porque lo quiero mucho y me siento muy cómodo». Y cerró: “Al hincha no hay nada que reprocharle. Nos acompañaron todo el torneo y solo tengo palabras de agradecimiento».