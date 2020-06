Las últimas semanas han tenido a “Bake Off”, el programa que busca premiar a un pastelero amateur, repleto de situaciones particulares.

Ahora, el propio Telefé podría haber cometido un error adelantando el posible final del certamen. Con cuatro competidores aun participando del programa, la cuenta de Twitter del canal publicó un video en donde hablan de la final y muestran solo a tres de ellos abrazados y sonriendo. Una de las participantes no aparece en ninguna de las imágenes del spot publicitario, lo que hace prever que será eliminada en la emisión de este domingo.

En las redes, el público fanático del programa se hizo rápidamente eco de la noticia y el canal borró el tweet de su cuenta aunque muchos ya lo habían visto e incluso habían grabado el video.

Esta no es la primera circunstancia extraña alrededor del reality. Unos días atrás, los fanáticos escracharon a una de las participantes que llegó a esta instancia decisiva por considerarla una profesional cuando el objetivo es que compitan pasteleros amateur. En las redes publicaron fotos y videos de Samanta Casaias y hasta afirmaron que trabaja en un destacado restaurant de San Telmo.

Además, Jorge Lanata también había cargado las tintas contra el programa que compite en su mismo horario afirmando que “todos los realitys están arreglados”.

ATENCIÓN: SPOILER

A continuación, el video de la polémica:

.@telefe subió y borró este twit q publicita la semi de @CocinaTelefe pero con un video de la final en el q @agusbakeoff ya no está. YOU HAD ONLY ONE JOB TELEFE! #BakeOffArgentina pic.twitter.com/nF3RyWjMZ9

— Daro Mascarpene (@DaroMascarpone) June 20, 2020