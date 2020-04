El presidente de la AFA aclaró que no hay plazos para el regreso del fútbol en el país y que tampoco saben cómo se definirán los ascensos y descensos de categoría.

El regreso del fútbol a la actividad en Argentina parece lejano. O, al menos, eso dejó entrever Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Me parece muy bien que trabajemos y pensemos en alternativas para el futuro. Pero sería aventurero e irresponsable decir cuáles medidas vamos a tomar si no sabemos qué día vamos a volver ni en qué condiciones”, expresó el máximo dirigente en una entrevista.

Estas declaraciones siguen un hilo de postura en la cual se había plantado el presidente desde los inicios de la cuarentena que sacó de las canchas a todos los protagonistas. “No olvidemos que el fútbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, mucha gente. Y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar. Y no todos tienen la franja de edad joven. Después de que las autoridades de la salud digan si se puede volver a práctica de fútbol, debemos estar seguros de que no pase nada”, indicó Tapia.

Y agregó, tajante: “El responsable cuando se tome la decisión de que el fútbol vuelva soy yo. Sería un mamarracho volver y que alguien se contagie. Sería doloroso, y de mi parte irresponsable si llega a pasar algo”.

Otra cuestión que genera mucha incertidumbre en el ámbito del fútbol son las definiciones de los torneos. Campeones, ascensos, descensos: todo está en ‘veremos’. “Una vez que tengamos toda la información sobre la situación, desde la dirigencia se va a decidir qué es lo más conveniente para el día que vuelva el fútbol. Va a ser un tema del conjunto del fútbol, lo que todos entendamos que es lo correcto. Hablaremos, pero es pronto tomar decisiones, no podemos asegurar cuándo podemos jugar. Y hay que buscar variantes”, anticipó el titular de la AFA.

En este sentido, el tema económico no es algo menor. “Lo económico a futuro va a ser difícil. Quizás haya que dejar algunas cuestiones deportivas. La realidad es que no podemos cometer irresponsabilidades. Debemos tener previsibilidad económica para el futuro. Quizá los dirigentes digan no juguemos con descensos pero todavía no lo sabemos. La tenemos que trabajar y evaluar entre todos porque, yo pienso: ‘Y si jugás dos años sin descenso, ¿para qué vas a querer los promedios?’. Hay que esperar”, remarcó.