Por la falta de insumos se suspendieron las intervenciones quirúrgicas y los médicos denuncian que no saben cuándo la situación se normalizará.

Por la falta de insumos elementales se suspendieron todas las cirugías programadas en el Hospital Lucio Meléndez de la localidad de Adrogué, y por el momento se desconoce cuándo podrían realizarse, según denunciaron los médicos y enfermeros enrolados en la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop).

El cirujano Rubén Aponte, referente de la entidad gremial, aseguró que “no se están reprogramando” las intervenciones quirúrgicas porque hoy todo es incertidumbre. “No se puede prometer algo que no sabemos qué va a pasar”, resaltó el especialista y contó que “los pocos insumos” que consiguen provienen de “otros hospitales” de la región.

Según pudo averiguar La Unión, en el Meléndez faltan desde recursos elementales para llevar adelante cualquier operación, como guantes, barbijos y cofias, hasta sondas, suero y anestésicos inhabilitorios. Sin ellos los médicos no pueden trabajar.

La principal razón de la escasez de los insumos es la misma que se repite en la mayoría de las instituciones dependientes del Gobierno de la provincia: las empresas no entregan los productos por el fuerte incremento que tuvo el dólar después de las PASO.

“Los proveedores no entregaron, se acabó el stock y las licitaciones nuevas no se presentaron (…) Desde el Ministerio de Salud no dieron respuesta”, explicó Aponte.

Consultado sobre cuándo podrían reprogramarse las cirugías, el titular de la Cicop dijo que no se va a poner fecha hasta que no se cuente con el stock de insumos que se necesitan para empezar a funcionar. “Puede ser una semana, 15 días o dos meses”, advirtieron los médicos y se mostraron preocupados por cómo será la situación a fin de año.

UN PROBLEMA DE LARGA DATA. La situación que se vive hoy en el Meléndez se trata de una crisis anunciada. A fines de agosto, enfermeros, auxiliares y técnicos del Hospital protagonizaron un paro en reclamo de personal, insumos y mejoras edilicias.

Por aquel entonces denunciaron que la situación en el establecimiento ubicado en Juan Domingo Perón al 800 “es crítica”, y que todo se agravó luego del incendio que sufrió el 17 de diciembre de 2018.