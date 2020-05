Sofía Zamolo está esperando su primer hijo, junto a Joe Uriburu, luego de muchos intentos para quedar embarazada.

“Sigo leyendo mensajes lindísimos que me mandan, me encanta poder compartir este momento con ustedes”, escribió la actriz en las redes sociales, junto a una foto en la que muestra su panza.

“Como mamá primeriza me surgieron miedos y mil preguntas y por suerte conocí a la gente súper amorosa de @babygenok que me asesoraron en todo sobre este método de test prenatal no invasivo, seguro y preciso para conocer la salud de mi bebé'', agregó.

La modelo había confirmado su embarazo el 23 de abril y ahora comparte las sensaciones a través de las redes sociales.