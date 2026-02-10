Dan a conocer la inflación de enero con las nuevas autoridades del Indec

Live Blog Post

La inflación estaría cerca del 3%

El índice inflacionario habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con una tendencia alcista que se observa desde junio de 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 3,1%, una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%). En la comparación interanual, la variación de precios en el territorio porteño alcanzó 31,7%.

El dato porteño aparece más elevado que las estimaciones a nivel nacional, debido a que el IDECBA ya tiene la formula actualizada para medir la inflación, al hacerlo sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.