Con 30 futbolistas, Temperley arrancó la pretemporada en el Sur e inició su puesta a punto para la recta final del torneo. El Armenio ya no forma parte del plantel y esperan arreglar con el arquero.

Ya sin Mauro Guevgeozian como parte del plantel (aún no es oficial) y con la sorpresiva ausencia de Matías Castro, Temperley volvió este viernes a los entrenamientos y dio el puntapié inicial con la miras a la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional. Y su objetivo es claro: lograr el ascenso a la Superliga.

Con 30 futbolistas y una buena parte de la cúpula dirigencial en la platea, el entrenador Walter Perazzo comandó el primera práctica del año en el césped del estadio Alfredo Beranger, dándole mucha importancia a los trabajos físicos y aeróbicos, enfocados en lograr la mejor puesta a punto para afrontar la recta final de la temporada. Algo que repetirá este sábado en horas de la mañana para luego, a partir del lunes, realizar lo más duro de la preparación en Tandil.

En el primer encuentro, la novedad sobresaliente estuvo en la ausencia del arquero uruguayo, quien tiene una oferta del exterior, particularmente del fútbol uruguayo, y aún no arregló su futuro. En ese sentido, el "1" ya hubo un encuentro con la dirigencia y en los próximos días se resolverá su situación. Si deja la institución en los próximos días, el entrenador pedirá otro arquero de jerarquía.

Lo de Guevgeozian, por su parte, es mucho más claro. El delantero, que sufrió muchas lesiones en el último año y jugó muy poco en la primera parte de la temporada, no será tenido en cuenta por Perazzo para la recta final de temporada y por eso estuvo ausente del entrenamiento. A pesar de que aún no es oficial, el Armenio no continuará en el club.

Así, a la espera de lo que suceda con Castro y ya sin Guevgeozian en el plantel, el Gasolero inició la pretemporada sin grandes bajas significativas, algo vital para el entrenador, e iniciará la parte más dura de la preparación con un sueño claro: lograr el ascenso.