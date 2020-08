Damián Pérez Roa, uno de los refuerzos que sumó Claypole, habló de sus expectativas en este nuevo ciclo en el club, con vistas al duelo ante el Xeneize por la Copa Argentina.

A días de confirmar oficialmente su incorporación al plantel de Claypole, Damián Pérez habló sobre sus expectativas para este ciclo en el que, además de pelear por un ascenso, la mayor motivación pasa por enfrentar a Boca en la Copa Argentina.

“Jugar contra Boca, si me llega a tocar, sería un sueño. Lo haría muy seriamente, dejando todo en la cancha pero, principalmente, disfrutando de ese partido. Siempre hablé con mi familia de que me encantaría jugar contra un rival así y esta oportunidad puede pasar una vez en mucho tiempo. Ojala que no, que pase muchas veces, pero es una oportunidad muy linda y quiero aprovecharla”, expresó el volante central de último paso por Victoriano Arenas.

Con 25 años, la carrera de Pérez Roa también lo tuvo vistiendo las camisetas de J. J. Urquiza, Argentino de Merlo y Atlas, elencos de la categoría y de la C. “Hoy estoy con muchas ganas de volver a los entrenamientos en cancha, súper motivado y con la mente puesta en que pueda ser un gran año para mí y mis compañeros en lo deportivo”, destacó. En este sentido, el grupo entrena todos los días en doble turno a la espera de una resolución de parte de la AFA y el Ministerio de Salud.

En su experiencia en la categoría, ya le había tocado jugar en el Estadio Capocasa y comentó: “Es un lindo estadio y con mucha gente que acompaña al equipo. Es una oportunidad linda en lo personal y me encontré con un club ordenado, de gente buena y que pisa fuerte en la categoría”.

Sobre los objetivos del grupo, señaló: “El máximo objetivo es llegar al ascenso. Si es por Reducido o si sigue el campeonato, está claro que apuntamos a eso. Después estaría bueno, como primera medida, dejar una buena imagen contra Boca y, desde ya, nos encantaría ganar un partido así”. Y agregó: “Este es un plantel competitivo, hay muchos chicos que se conocen y con los nuevos tenemos la ilusión de hacernos un equipo fuerte”,