Nicolás Russo criticó el retraso de la Superliga en la resolución respecto al descuento de unidades a San Lorenzo y Huracán. Eso le permitiría a Lanús clasificar a la Sudamericana.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, criticó el retraso en la quita de puntos a Huracán y a San Lorenzo por incumplimientos del reglamento de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y comentó que «cada uno hará lo que quiera» en caso de no confirmarse.

«Si no hay quita de puntos, cada uno hace lo que quiere. Yo no me quiero ir al descenso. Si nadie hace nada, gasto 15 millones, me salvo y después veo cómo lo pago. Esto no es así», apuntó el directivo del Granate en diálogo con el programa Jogo Bonito.

«El que comete un error debe ser sancionado. Antes de aprobar el reglamento nuevo queremos saber cuál es la sanción que van a tener Huracán y San Lorenzo», agregó.

Huracán y San Lorenzo recibieron descuentos de puntos por irregularidades en la presentación de la declaración jurada aunque no quedaron firmes y por eso, en el caso del Globo, clasificó a la próxima Copa Sudamericana superando a Lanús. Si se confirmará la quita, el Granate entraría al certamen internacional en 2020.

«Lanús tuvo que hacer un ajuste importante. Jugamos un año y medio con juveniles para ordenarnos económicamente y nos putearon todos», se quejó Russo. «Si a San Lorenzo y Huracán no le sacan puntos, también se los tienen que devolver a Newell’s. Las reglas tienen que ser justas para todos», cerró.