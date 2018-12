Lo advirtió Eduardo López, titular de UTE, quien anunció que los docentes realizarán una movilización a la Legislatura y al Ministerio de Educación.

Los docentes porteños marcharán el próximo jueves a la Legislatura y al Ministerio de Educación para acompañar la sesión especial que convocó la oposición para tratar de dar marcha con el cierre de 14 escuelas nocturnas. Eduardo López, titular de UTE, adelantó que si el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no retrocede con la medida, peligra el inicio de las clases en marzo.

“En los secundarios nocturnos hay chicos que por distintos motivos no pueden concurrir a clase por la mañana o por la tarde. No son escuelas de adultos donde concurren mayores de 18 años, son escuelas para chicos menores de 18 que completaron el primario y no pueden ir en otro horario al colegio”, expresó López, quien remarcó: “Si esto no se deroga, vamos a plantear el no inicio del ciclo lectivo 2019”.

Tras recordar que se avanzó contra el jardín de infantes del Hospital Ramos Mejía y luego contra los profesorados porteños a través del proyecto de la UniCABA, el sindicalista anifestó que “priorizan el arreglo del espacio público por el negocio y porque a las baldosas se las puede pisotear, pero al sistema educativo no”.

Por su parte, López alabó la iniciativa del legislador Mariano Recalde para convocar a la sesión especial del próximo jueves, en la que se buscará derogar la resolución 4055. “Es difícil por la mayoría del macrismo en la Legislatura”, advirtió.