El hospital dispondrá de un cronograma especial de atención tanto este jueves como el sábado.

El Banco de Sangre del Hospital Garrahan informó que en Semana Santa contará con un cronograma especial de atención para los voluntarios interesados en realizar donaciones para la campaña.

Tanto este jueves como el sábado, en el horario de 7 a 12, los ciudadanos podrán presentarse en forma espontánea en el Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan, ubicado en la calle 15 de Noviembre 2151. A su vez, el sábado también habrá una campana externa en la localidad bonaerense de Berazategui, de 10 a 16, en el Cuartel de Bomberos de la Calle 14 y 145.

“El hospital requiere de 65 donantes diarios en promedio para satisfacer la demanda de componentes sanguíneos de todos los pacientes y durante los fines de semana largo cubrir el stock necesario resulta más complicado”, informaron las autoridades del Hospital.

Toda persona puede donar sangre, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, no consumir drogas endovenosas y no haberse realizado, en el último año, tatuajes, perforaciones ni cirugías.