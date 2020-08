En un día de celebración para esta disciplina, la joven deportista no duda en afirmar que la natación es su "vida" y que le genera "un montón de cosas" practicarla. "No lo cambio por nada", dice con orgullo.

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la medalla de oro que obtuvo Alberto Zorilla en los Juegos Olímpicos de Amsterdan 1928, un logro que marcó un antes y después en la natación argentina, y por eso la familia de este deporte está de festejo.

Por este hecho, justamente, todos los 8 de agosto se celebra el Día de la Natación en homenaje a lo que fue ese hito del deporte nacional, un acontecimiento jamás igualado hasta el momento, y que le abrió el camino a un montón de deportistas. Hoy, a 92 años de aquel título, Selene Alborzen, la joven nadadora lomense y destacada integrante de la Selección Argentina, dio detalles sobre lo que significa para ella la natación.

Selene, que entrena en las piletas del Defensores de Banfield y del Municipio de Lomas, es la exponente de la región en una talentosa camada de jóvenes nadadores que generan una gran ilusión en el mundo de la natación y que busca emular a Zorilla, que fue el primero -y único- en lo más alto del podio en una cita olímpica. Las otras medallas fueron de Jeanette Campbell, plata en Berlín 1936, y Georgina Bardach, bronce en Atenas 2004.

“Ganar una medalla olímpica es el logro que todo nadador sueña desde el momento que se convierte en deportista de alto rendimiento”, señala la joven Selene en una charla con Diario La Unión, en la que deja en claro cuál es su máximo deseo. “Mi gran sueño es llegar a una final olímpica y estar al lado de mis grandes ídolos”, remarca, clara y sin titubear.

Ese anhelo fue tomando forma con el paso de los años y a base de los buenos resultados a nivel local como internacional. Desde que se tiró por primera vez a una pileta, su talento y su esfuerzo la llevaron hacia los primeros planos, al punto de representar al país en los torneos más importantes a nivel juvenil, como lo son los Juegos Olímpicos de la Juventud y el Mundial Juvenil. Y todo eso lo consiguió gracias a la natación, ese deporte que aprendió amar y con el que hoy no puede vivir.

“La natación lo es todo, es mi vida, es mi día a día y es donde tengo mis amigo”, dice con claridad. Y en esa línea, continúa: “Lo que me aporta es felicidad y muchas emociones. Me genera un montón de cosas. A veces seguridad, otras veces inseguridad e incertidumbre, pero no lo cambio por nada. Y la satisfacción que siento cuando en una competencia se dan las cosas como lo esperábamos, es lo más lindo”, explica la pupila de Joel Fuimara mientras cumple con el aislamiento social y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, lejos de la pileta y de las competencias.

“La verdad que extraño muchísimo la pileta. Los primeros 15 días lo disfruté porque estaba bueno tener un descanso para relajarme y volver con todo, pero después se me hizo muy difícil y la verdad que extraño mucho el agua, como así también las competencias”, agrega Selene, que fue convocada al seleccionado de mayores -con edad de juveniles- para disputar el Campeonato Sudamericano, el cual fue postergado por la llegada de la pandemia del Coronavirus.

Esto, sin embargo, le permitió disfrutar de otras cosas que en otros momentos, por las competencias y los entrenamientos, no podía hacer. Y eso le da fuerza y ánimos mientras sigue sus entrenamientos por Zoom con sus compañeros del club y de otras instituciones para estar preparada para el retorno de la actividad.

“Vivir este medio año sin actividad me permite disfrutar más tiempo con mi familia y mi novio, y valorar muchas cosas que quizá viajando y entrenando no me había dado cuenta de la falta que me hacían. Mi familia es mi apoyo fundamental para seguir adelante la hora de la cuarentena”, cerró la joven nadadora, la más destacada y la que siempre pone bien en alto la bandera de Lomas, en un día muy especial para la natación.