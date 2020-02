Se trata de una convocatoria abierta a mujeres artistas de las más diversas disciplinas, incluyendo actrices, directoras, escritoras, narradoras, bailarinas, músicas, cantantes, pintoras, fotógrafas, artesanas y DJ´s.

El primer encuentro “Aquelarre de Historias Conurbano Sur” abre su convocatoria a mujeres artistas de las más diversas disciplinas para un encuentro que tendrá lugar el 13 y el 14 de marzo en Casa Teatro El Correo, en Lanús.

“Cuantas más propuestas, mejor. Queremos que seamos muchas”, le cuenta a La Unión Carla Bianca, una de las organizadoras del evento.

Detrás de la organización de esta movida también está Claudia Bueno, junto con todos los que forman parte del staff El Correo. "Para que nos encontremos todas. Para que mostremos nuestro arte. Para que nos contemos nuestras historias”, aseguran a modo de premisa.

“Estamos convocando mujeres, queremos que sea algo inclusivo, que no sea sectario, siempre teniendo en cuenta que reflejen la realidad femenina, desde el sentimiento de la mujer”, apunta sobre esta convocatoria a mujeres, que tampoco excluye a los hombres.

La convocatoria está abierta. Al encuentro pueden sumarse actrices, directoras, poetas, escritoras, narradoras, bailarinas, músicas, cantantes, pintoras, fotógrafas, artesanas y DJ´s, entre otras mujeres que expresen su arte.

“No sólo tienen que ser historias teatrales, con la danza podés contar una historia, con una fotografía también podés hacerlo. Qué cada una cuente su historia, pensándola desde su lugar, a las mujeres nos gusta contar historias y escucharlas”, señala Carla.

“Aquelarre de Historias Conurbano Sur”, en su primera edición, tiene la intención de “englobar” las creaciones de artistas de la región y de otras latitudes sin que sea un encuentro “a nivel competitivo” y si con la sana idea de compartir lo producido por cada artista.

Para este encuentro habrá una preselección de los proyectos enviados y con el requisito de que cada una de las expresiones artísticas enviadas “no ofenda a nadie”.

“Para mostrar lo que hacemos no tenemos que reírnos del otro, hay cosas que se ven en otros espectáculos que le causan gracia a mucha gente, pero a nosotros no. No queremos nada que sea agresivo”, sostiene.

En los dos encuentros, que arrancarán a las 19, habrá muestras de arte y puestos de artesanías y gastronómicos, que estarán disponibles a un costo económico. Ya entrada la noche, comenzarán los números en vivo.

En ambas jornadas de “Aquelarre de Historias Conurbano Sur” la entrada será libre y gratuita y se pasará la gorra al finalizar cada encuentro.