La muestra estará dedicada al director José Antonio Martínez Suárez y tendrá una frondosa programación en sus distintas secciones. Una docena de películas aspiran al codiciado Astor de Oro.

La 34º edición el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tendrá lugar del 9 al 18 de noviembre, ofrecerá una amplia programación y estará dedicada al cineasta y docente José Antonio Martínez Suárez, quien le dio su impronta a la muestra competitiva que se realiza desde 1959.

De las casi 4.000 producciones de todo el globo que llegaron a la preselección de la Competencia Oficial, los programadores eligieron 12, entre ellas la portuguesa “La virgen de agosto”, del lisboeta Pedro Costa y la española “Vitalina Varela”, del madrileño Jonás Trueba.

También en esta sección se destacan tres films argentinos, “Los sonámbulos”, sexto largometraje de Paula Hernández, con Érica Rivas y “Planta permanente”, segundo largometraje de Ezequiel Radusky, los dos en coproducción con Uruguay, y “El cuidado de los otros”, segundo largometraje de Mariano González.

De otros orígenes son “A vida invisivel”, del brasileño Karim Aïnouz; también la brasileña “Les Enfants d’Ìsadora”, de Damien Manivel; “Black Magic for White Boys”, del estadounidense Onur Tukel; “I Was at Home, But”, de la también actriz y guionista alemana Angela Schanelec; y “O que arde”, del francés Oliver Laxe.

La lista de las películas que compiten por el Astor de Oro culmina con la coreana “Scatered Night”, debut en el largometraje de Lee Jihyoung y Sol Kim y la estadounidense “South Mountain”, de Hilary Brougher, que vuelve al largometraje a dos décadas de su debut con la aplaudida “Sticky Fingers of Time” (1997).

El film que abrirá el evento de la ciudad balnearia será el clásico restaurado digitalmente “Los muchachos de antes no usaban arsénico” (1976), de recientemente fallecido José Antonio Martínez Suárez.

Mientras que para el cierre se anuncia “The Irishman”, última opus de Martin Scorsese, producida por Netflix, con actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Este film hará escala en escasas salas y luego estará disponible en popular plataforma.

LA COMPETENCIA ARGENTINA Y OTROS APARTADOS. La Competencia Argentina tendrá a “Angélica”, de Delfina Castagnino; “De la noche a la mañana”, de Manuel Ferrari; “Hogar”, de Maura Delpero; “La botera”, de Sabrina Blanco; “La muerte no existe y el amor tampoco”, de Fernando Salem y “Las buenas intenciones”, de Ana García Blaya, entre otros títulos.

El Festival de Cine de Mar del Plata también tendrá su clásica Competencia Latinoamericana y se repetirán la Competencia Estados Alterados y WIP y la sección Panorama.

También habrá una retrospectiva dedicada a la cineasta independiente Nina Menkes y otra dedicada a Djibril Diop Mambérty, un Foco dedicado a John M. Stahl, así como una proyección del corto del director de “El exorcista” (1973), de William Friedkin, y un documental acerca de su rodaje.