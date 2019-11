El hombre de confianza de Alberto Fernández fue duro con la gestión del actual mandatario y remarcó que "deja dificultades profundas y estructurales, como el tema de la deuda".

El coordinador de los equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, Santiago Cafiero, calificó a Mauricio Macri como “el peor presidente democrático desde el 83”, ya que resaltó que “no tiene un sólo logro para exhibir” durante sus cuatro años de mandato.

“Macri deja dificultades profundas y estructurales, como el tema de la deuda, que era un problema que antes no existía, la fuga de capitales, la cuestión social, la pobreza y la indigencia”, recalcó Cafiero en diálogo con radio La Red.

El dirigente, a su vez, no dio precisiones sobre si será el jefe de Gabinete del próximo gobierno y remarcó: “Estaré donde (Fernández) me necesite, soy un militante de toda la vida”. También habló sobre la transición, de la que él forma parte como hombre de confianza de Fernández, y señaló que “no avanzó mucho” desde las Elecciones. “Hubo una reunión muy importante que dio tranquilidad (entre Macri y Fernández), pero después no mucho más. Por el momento es sólo una foto”, señaló.

Adelantó que el presidente electo dará a conocer los integrantes de su gabinete un “tiempito antes” de asumir el 10 de diciembre. “Puede que Alberto los dé a conocer antes, pero no mucho tiempo antes”, subrayó. “Que todos estén tranquilos, hay gente muy preparada”, agregó.

Por último, consultado sobre cuál será el rol de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, afirmó: “Cristina va a tener un rol central, obviamente es una expresidenta que estuvo 8 años en la gestión. Ahora bien, el gabinete lo arma Alberto, es su responsabilidad y él conduce”.