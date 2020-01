El refuerzo más resonante del Milrayitas habló de todo. No ocultó su ilusión de pelear por el título, dijo que la pasó "muy mal" sin jugar seis meses y habló de su peso. "Flaco no seré nunca", recalcó.

Cuando habla, demuestra felicidad. Y la sonrisa que exhibe su rostro en cada entrenamiento es un reflejo de eso. Luis Salmerón dejó atrás esos seis meses en los que estuvo parado, sin club y en los que la pasó “muy mal”, con un futuro incierto y el miedo del retiro tocándole los pies. Hoy, para él, todo es diferente. En Los Andes encontró un lugar para reinsertarse en el fútbol y lo vive con gran felicidad. “Si bien el retiro se me cruzó por la cabeza, no es lo que quería. Yo me siento bien y creo que puedo dar un poco más”, remarcó el goleador, uno de los tres refuerzos del Milrayitas, ilusionado con esta nueva etapa.

“Creamos una expectativa en los hinchas y espero que nos acompañen porque tenemos material para pelear por el torneo. Hay un gran plantel, muy buenos jugadores, y si jugamos como lo hicimos por momentos ante San Carlos, tenemos muchas chances de luchar por cosas importantes”, se ilusiona Salmerón, quien le esquivó al retiro y sueña a lo grande.

Con esta contratación, justamente, el goleador le puso fin a meses de sufrimiento, dolor y angustia, y por eso vive este presente como un resurgir en su carrera, al punto de calificar como un “nuevo debut” a su presentación en la victoria por 1-0 ante Villa San Carlos. “El día anterior acomodé los botines, el bolso, y lo viví como si fuese mi debut. La verdad es que todo fue muy lindo, y más con el triunfo que logramos”, señaló en diálogo con Diario La Unión.

-¿Cómo fue estar seis meses sin club?

-Nunca me había tocado vivir esta experiencia y la verdad es que la pasé muy mal, pero ya está. Hoy tengo muchas ganas de jugar al fútbol y me siento muy bien. A lo largo de mi carrera no he tenido grandes lesiones, algo que a mi edad es muy importante, y ahora el objetivo es ponerme rápido lo antes posible.

-¿Qué es lo que más se extraña?

-El vestuario, sin dudas. Nosotros pasamos mucho tiempo ahí adentro y eso se extraña mucho, como así también el día a día con los compañeros y ese momento previo a los partidos, con ese cosquilleo que sentimos antes de salir a jugar. Por eso, cuando el jugador de fútbol deja de sentir esto, se retira… Y yo todavía lo siento.

-A pesar de esto, ¿pensaste en el retiro?

-Si no conseguía club en este mercado de pases estaba la chance de retirarme, pero no quería. No es algo que deseaba o sentía. Yo nunca sufrí lesiones graves, siempre estuve en actividad, y creo que no era el momento porque, más allá de mi edad, estoy bien y siento que puedo dar más.

La realidad de "Pupi", como se lo conoce en el mundo del fútbol, es hoy diferente. Ese tema del retiro ya es cuestión del pasado. Y ahora su objetivo es otro: ponerse bien desde lo físico y aportar goles en la causa del Milrayitas por el ascenso. Y al respecto, aclaró: “Flaco no voy a ser nunca, ya lo dije. Yo necesito potencia para mi juego”.

“Mi problemita es el exceso de peso porque tengo tendencia a engordar y además estuve seis meses parado. Mi genética a veces no me ha ayudado en mi carrera, pero hace 20 años que juego y se cómo cuidarme, sé con qué peso puedo jugar. Hoy me siento bien, ya bajé un par de kilos, y me estoy preparando de la mejor manera”, concluyó.