El mediocampista de Los Andes está “feliz” con su presente y destacó el rol que tuvo el DT Cavalieri, quien lo ayudó mucho. “Me hizo sentir importante en el equipo”, resaltó.

Desde la llegada de Germán Cavalieri a la dirección técnica del primer equipo, todos los futbolistas renovaron sus esperanzas. Y entre ellos se encuentra Gonzalo Salega, que pasó de no jugar, con apenas puñados en el equipo, a ser titular en el debut ante San Carlos.

Este presente, impensado meses atrás, le hizo recuperar la confianza, algo que había perdido, y ahora está ilusionado con mantener este nivel para afianzarse en el equipo.

“De a poco, estoy volviendo agarrar confianza y eso es importante para mí. El otro día (ante San Carlos) me sentí cómodo, fue mi primer partido como titular y la verdad que me sentí muy bien. Todos los compañeros me brindaron su confianza y estoy tranquilo con el trabajo realizado”, remarcó el volante creativo en diálogo con Diario La Unión.

El entrenador Cavalieri, que le dio su apoyo desde un primer momento, fue clave en este presente que experimenta Salega, que de a poco se fue ganando un lugar más importante en el elenco de Lomas de Zamora.

“Me sentí muy cómodo, estoy agarrando confianza, fue mi primer partido como titular en el club, me sentí bien, mis compañeros me dieron la confianza y estoy tranquilo con el trabajo que se hicieron. “Me dijo que me sienta importante”, comentó el volante.

Y al respecto, continuó: “Desde un principio, me depositó su confianza me dijo que tenía toda la confianza en mí y que haga lo que yo sé porque le voy a dar mucho juego al equipo. Yo había perdido la confianza y me hizo sentir importante en el equipo”.

El ex San Lorenzo comentó que “todos arrancamos en igualdad de condiciones” cuando comenzó el año, ya con Germán Cavalieri al frente del Milrayitas, y por eso “demostré lo que estaba demostrando” en los entrenamientos el año pasado. Eso fue visto por el nuevo DT. Y ahora no quiere aflojar. “Voy a seguir esforzándome porque las cosas vendrán solas”, recalcó.

Por último, sobre los pedidos del técnico, Salega fue claro y concluyó: “Lo que nos pide es la presión, que no paremos de correr, ya que el que no corre no puede jugar. Y respecto mi puesto particular, alimentar los delanteros, agarrar la pelota y hacer jugar al equipo. Si lo hago bien, tendré más posibilidades de jugar”.