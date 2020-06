La soprano oriunda de Adrogué fue parte de este notable proyecto artístico registrado a la distancia entre España, Chile y Argentina con cada cantante y músico grabando desde su casa.

Sabrina Sosa, una talentosa soprano oriunda de Adrogué, se sumó a la experiencia y al complejo desafío de grabar un fragmento de “La flauta mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart, a la distancia junto a músicos y voces de distintas latitudes.

Esta iniciativa, gestada y producida en tiempos de cuarentena, surgió del cantante chileno Daniel González y está disponible en las plataformas digitales, mientras que sigue sumando reproducciones en YouTube.

“La idea fue de Daniel. Él es amigo mío, fuimos compañeros en el Teatro Colón y también estudiamos juntos en el Teatro Argentino de La Plata. Él es de Chile, ahora está en Madrid y vivió mucho tiempo en Argentina, entonces convocó a músicos y cantantes de los distintos países donde estuvo y estudió”, le cuenta a Sabrina a La Unión sobre el origen de esta movida.

Desde Chile aportaron sus voces Felipe Ulloa y Marisol Hernández y completó el quinteto, llamado Hm! Hm! Hm – Quintet, la argentina Luz María Suárez Pepe.

“Se le ocurrió hacer ‘La Flauta Mágica’, de Mozart, que es muy divertido, muy entretenido y que tiene muchos instrumentos. Fue la idea de juntar a los amigos y colegas de distintos lugares en un momento donde no podemos hacerlo en público, es una manera linda de estar cerca en la distancia”, apunta la cantante egresada del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield.

Esta artista también describe la trastienda de este registro, hecho de un modo poco convencional y que arrojó un grato resultado final.

“Para la grabación nos envió una parte con la orquesta. Grabamos con metrónomo, para todos poder cantar al mismo tiempo y cada uno fue haciendo la filmación. Se la fuimos enviando y armó este collage de música y video. Se logró hacer algo hermosamente bien”, agrega.

La orquesta se completó con casi todos músicos chilenos, con el oboe de Giovanni Cabrera; los violines de Sebastián Acevedo Maturana, Fernando Burgos, y Rodrigo Aros; las violas de Javier Farfán y Blanca Pamela Fica; y el contrabajo de Josué Garay Jara. El aporte argentino fue con Marco Lóndero en violoncello.

“Es una experiencia muy linda, imaginarte las otras voces cuando no las estás escuchando, no teníamos más que un par que un instrumentos de guía, estar cantando en un conjunto de ópera cuando no conocés a los demás que están ahí. Es muy lindo ver el resultado”, describe Sabrina.

Para esta artista también es una situación muy particular grabar de esta forma y sin tener al público frente a frente cuando su mundo es estar sobre los escenarios e incluso compartiendo su arte en las formaciones del subte.

“Es una sensación extraña, sin tener el aplauso del público. El resultado fue muy agradable y te da una gran satisfacción”, cierra.