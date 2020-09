El dirigente afista y presidente de Lanús opinó que debido al aumento de los casos de Covid-19 quizá haya que esperar hasta mediados de octubre y terminar en enero.

El Director Ejecutivo de la AFA y presidente del Club Atlético Lanús Nicolás Russo, puso nuevamente de manifiesto la posibilidad de que la reanudación del torneo local se estire más allá de fines de septiembre por el rebrote de los casos de Coronavirus.

El dirigente, una de las voces más fuertes de la AFA, explicó que si bien se acatará la orden que emane desde el Gobierno nacional, el arranque del fútbol doméstico debe ir acompañado a nivel internacional. Los equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores tienen fecha de inicio el 17 de septiembre, "pero si no arranca, el local debe postergarse una o dos semanas más", explicó Russo.

"Septiembre no viene bien. No arrancó bien. Si hoy fuese 25 de septiembre, el torneo no arranca. Hoy yo no veo posible arrancar el torneo local, quizás tengamos que esperar hasta mediados de octubre y terminar en enero", expuso el titular Granate en diálogo con La Red.

Asimismo, consideró que "lo que está autorizado son los entrenamientos en los que no hay contacto, ni partidos amistosos. A partir del 10 (agosto) se permitió. Distinto es arrancar la competencia y en la previa jugar amistoso, porque tenés los traslados y a la cancha tenés que ir mínimo en un micro o dos combis. Es complejo el tema. La idea nuestra fue tratar de arrancar el último fin de semana de septiembre. No dijo que sí, ni que no".

Russo volvió a estar en disconformidad con la Conmebol por reanudar la Copa Libertadores. "Es condicionante. Si el 15 de septiembre comienza, te condiciona a nivel local. Si esto sigue así en Sudamérica yo no veo razonable viajar a Brasil, a Perú y que ellos vengan a nuestro país. Hoy no se puede hacer, tengo que ser claro", enfatizó el dirigente. Y agregó: "Los casos siguen subiendo, en agosto iban a bajar y no fue así. Si arranca la Libertadores estamos obligados. ¿Porqué qué hacés, no competís a nivel local?"

Por último, se refirió a la Copa Argentina, que ya tuvo varios partidos disputados. "Cuando estén en marcha la Copa y el torneo, hay que ver que lugares te quedan. No es lo mismo 25 de septiembre o 15 de octubre. Hay que analizar las fechas que tenés libres. A éstas alturas muy pocos pensaban seguir en esta situación en toda Sudamérica".