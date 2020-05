El presidente de Lanús dijo que se “sorprendió” ante el rumor de que los planteles volverían al trabajo en dos semanas. “Finales de junio” sería un calendario más acorde para AFA.

Las opiniones cruzadas en relación a la fecha de regreso del fútbol en Argentina están a la orden del día. Nicolás Russo, presidente de Lanús, marcó postura sobre el tema tras el rumor de una reanudación en apenas dos semanas.

“Me enteré de la versión de que se podría volver a entrenar en grupos reducidos el 25 de Mayo y me sorprendí mucho. No creo que sea posible hacerlo en esa fecha”, dijo el directivo, tras una versión en ese sentido después de una reunión que sostuvieron ayer el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

La fecha coincide con el fin de la nueva extensión de la cuarentena y el probable regreso de muchas actividades a un cronograma más normal. Sin embargo, Russo no se mostró convencido y hasta tiene en mente una posible fecha con la cual se sentirían más cómodos en AFA. “Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles, y a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ginés González García contó que cuando habló con Lammens quedaron “en que los equipos de trabajo de ambos ministerios empiecen a conversar a partir de la semana que viene en ciertos protocolos. Propuse cosas como que los jugadores vayan solos en sus autos y ya vestidos a entrenar, y dividir a los planteles. Pero son las ideas que estuvimos hablando y habrá que trabajar con los médicos de los equipos para que no haya riesgos”. Y agregó: “Extraño mucho el fútbol, tanto como ustedes, todos necesitamos que vuelva. Es lógico pensar que sea en setiembre, pero sin casos se puede volver antes”.

Estas reuniones y el cruce de declaraciones se dan tras una entrevista en la que Alberto Fernández dejó entrever su deseo de que el fútbol vuelva a la actividad. “Cuando tengamos los test rápidos, que yo espero que sea esta semana, los clubes podrían testear la salud de sus equipos y garantizarnos que ninguno de los que juegan está enfermo. Son test que en 40 minutos te van a decir si tenés Coronavirus. No estoy hablando de abrir el fútbol al público. Eso no se puede. Pero se me ocurre que podríamos volver poco a poco a jugar”, reconocía el sábado el presidente.

Unos días atrás, Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, se había mostrado alineado a Russo y la AFA. “Hasta septiembre el fútbol no vuelve; hasta que no llegue mediados de la primavera, el fútbol no empezará. Entiendo todo lo que se sufre, pero creo que del ridículo no se puede volver”.

Mientras tanto, AFA y Agremiados trabajan en acuerdos por los problemas contractuales con los jugadores. A miles de ellos se les termina el contrato el 30 de junio y sin fecha de reanudación de los torneos no saben que será de su futuro.