El DT de Boca reconoció que si bien la diferencia con River es mínima, el Xeneize no puede ceder puntos en la pelea por el campeonato.

Al igual que ocurrió las últimas semanas, pero sin éxito pleno, el entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, mantuvo hoy la presión respecto de la obligación de ganar de su equipo, si pretende dar pelea por el título de la Superliga contra River.

En conferencia de prensa, Russo valorizó así el choque ante Godoy Cruz del próximo domingo en el estadio La Bombonera, donde el Xeneize buscará una victoria para alcanzar al Millonario, al menos momentáneamente, justo antes que River visite a Estudiantes en La Plata.

“Estamos sin margen de error. Estamos jugando finales de torneo. Si uno no entendiese al jugador, por haber jugado finales... Entiende la mente y estamos sin margen de error. Y cuando estás sin margen de error, estás más cerca de cometerlos. Si decimos ganar por ganar, nos mentimos a nosotros mismos. Hay cosas buenas, tenemos poco tiempo de trabajo, intentamos mejorar y estamos muy bien”, explicó sobre cómo cataloga sus primeros meses de su nueva gestión.

Sin confirmar el equipo titular, aunque estaría todo claro con el único cambio de Junior Alonso por el lesionado Lisandro López en defensa, Russo respondió a la presunta disparidad de rendimientos que mostró el Xeneize jugando en casa y de visitante.

“Sabemos que tenemos que tener paciencia, movilidad, presión, velocidad y encontrar los tiempos. En cualquier partido en la Bombonera va a estar esa forma”, señaló.

Por último, el entrenador se refirió a la racha de penales errados, el último fin de semana en Santiago del Estero fallaron Carlos Tevez y Franco Soldano, y aclaró que “son momentos y situaciones”, pero que habrá un designado.

“Lo hablamos, pero no es para volvernos locos. Hablamos lo justo con los que tienen la responsabilidad de patear. No cambiamos nada. Seguramente lo patee Carlos, terminaremos de definir con los pateadores. No por errar un penal haremos una historia tan larga. Si quieren hacer encuestas, me parece muy bien. Pero nos manejamos de otra forma”, cerró.