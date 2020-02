El lateral del Albirrojo dijo que superaron a Los Andes en el juego pero les faltó claridad para definir. Y confía en que el equipo volverá a ser el del Torneo Apertura.

Talleres de Escalada no pudo ganar en Timote y Castro en lo que va del Torneo Clausura. Empató los tres partidos, ante Tristán Suárez y San Telmo, ambos 1-1, y frente a Los Andes el último sábado 0-0.

El equipo de Rodolfo Della Picca se mantiene a seis puntos del líder Tristán Suárez y está sexto en la tabla general de la temporada con 35 (supera al Milrayitas por diferencia de goles), a tres de Comunicaciones.

A pesar de la racha de igualdades en casa, el defensor Patricio Romero es consciente de que el equipo no perdió la línea de juego. “Creo que por momentos superamos al rival, manejamos mejor la pelota y tuvimos opciones de gol. Nos falta ajustar un poco para volver a ser el equipo del Apertura”, explicó en diálogo con La Unión.

Esto no tiene preocupado al ex Temperley, dueño del lateral derecho del conjunto de Escalada: “es una racha que trataremos de superar. El equipo tiene una línea de juego y no se aparta de ella. Las que antes entraban ahora no. No es que falte confianza, pero hay momentos y hay que superarlos. Manejamos bien la pelota, atacamos, pero ellos se cerraron bien el fondo”.

Romero cumplió un buen partido, mejor en la faz defensiva que ofensiva, ya que le tocó marcar a Diego Galeano, el más desequilibrante de Los Andes. “No me complico demasiado, no tuvo un buen partido, pero debía estar atento. En otros partidos por ahí tengo más libertad para atacar, ahora me tocó la marca”, señaló.

También, el jugador que supo defender los colores de Juventud Unida de Gualeguaychú y Estudiantes de Buenos Aires, entiende que si bien se jugaron cinco fechas, Talleres volverá a ser el equipo que tuvo ese gran sprint final en el Apertura que lo llevó a pelearle el campeonato a Almirante Brown.

“Los partidos en los que no sumamos de a tres no tienen que bajonearnos. Con un par de triunfos y mejorando algunos aspectos del juego volveremos a ser ese equipo que peleó el Apertura”, finalizó el dueño de la camiseta Nº4.

Este miércoles, Talleres afrontará su partido de 32avos. de final frente a Aldosivi, mientras que el próximo lunes desde las 17 visitará a Justo José de Urquiza, para luego recibir en el Templo de Escalada a San Miguel.

ARRANCA LA VENTA. Este martes comenzará el expendio de localidades para el partido que Talleres de Escalada y Aldosivi de Mar del Plata jugarán por la Copa Argentina el miércoles desde las 17.35 en cancha de Arsenal de Sarandí.

Los hinchas del Albirrojo podrán retirarlas en las boleterías de la calle Timote en el horario de 10 a 19, mientras que el día del partido se venderán en el estadio Julio Humberto Grondona a partir de las 14.30. En mismo día y horario los simpatizantes del Tiburón también retirarán sus correspondientes boletos. Los precios fijados por Copa Argentina son: Populares ($600) y Plateas ($900).

El ganador de esta llave se enfrentará con Temperley o Deportivo Riestra, partido que todavía no tiene sede ni horario confirmado. Es decir que en 16avos. de final podría haber duelo barrial entre Gasoleros y Tallarines.