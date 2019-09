Este miércoles se estrena “Roger Waters US + Them”, dirigida por Sean Evans, en más de 2.500 cines de 60 países, incluyendo Argentina.

El documental sigue la gira de “Roger Waters: Us + Them” que se realizó entre 2017 y 2018, mientras que las escenas son principalmente de su show en Amsterdam.

Además de su repertorio solista, Waters tocó temas de álbumes míticos de Pink Floyd, como “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals” y “'Wish You Were Here”.

“No es una propuesta convencional de rock & roll. Algunos en la audiencia gritarán yee haaa!!, lo que está bien, pero muchos llorarán. Eso espero. Es una llamada a la acción", aseguró el músico sobre el film.