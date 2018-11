El lateral brasileño Dani Alves se mostró defraudado por los inconvenientes en la organización de la final de la Copa Libertadores.

El crack brasileño Dani Alves, actualmente compañero de Ángel Di María en París Saint Germain de Francia, aseguró que jugar fuera de Sudamérica la superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors es “la vergüenza más grande” que ha visto como jugador.

“Para mí jugar el River-Boca por la final de la Libertadores fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y voy a ver como jugador de fútbol y como sudamericano”, dijo Dani Alves en un video que publicó en sus redes sociales.

“Soy alguien que considera que este deporte se puede vivir con sentimiento, con pasión y sobre todo con respeto”, agregó. “Se supone que no tengo nada que ver, pero yo como jugador sudamericano y como un enamorado del fútbol y de la rivalidad sana, me he sentido en el derecho y la obligación de expresar mi opinión”, agregó.

El lateral, multicampeón en el Barcelona junto con Lionel Messi -del que es uno de sus mejores amigos-, aseguró también: “Las personas que no han tenido nada que ver con unos maleducados se pierden un partido histórico porque se lo llevan a Europa”.

Y, por último, pidió que el partido no se dispute. “Espero que esto no se juegue por el bien del fútbol y por el respeto de aquellos que no tiene nada que ver. No se educa a los maleducados quitándoles las cosas, se educan enseñándoles buenos modos y sobre todo que cuando se va a la cancha, se va a vivir el sentimiento, la pasión y el fanatismo”, concluyó Dani Alves.