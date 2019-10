El cantante boricua comenzará un nuevo periplo en su Puerto Rico natal y luego volverá a recorrer el globo con una combinación de clásicos y nuevos temas.

Ricky Martin arrancará el 7 de febrero de 2020 la nueva gira de conciertos "Movimiento", que tendrá como punto de partida a su tierra natal Puerto Rico.

Este periplo lo llevará de nuevo a recorrer el mundo con combinación de éxitos y nuevas canciones, mientras que aún no se difundieron las fechas de los demás conciertos y de su posible vuelta a la Argentina.

Los hits "Livin' la vida loca", "Shake Your Bon Bon" y "Vuelve", piezas más recientes como "La mordidita” y "Vente pa' ca" y un adelanto de los temas que incluirá en su próximo disco que espera lanzar en 2020, formarán parte del show musical y coreográfico.

El espectáculo incluirá un montaje con modernos patrones de iluminación y elementos escenográficos, dirigido por Jaime King, quien lideró la residencia en Las Vegas, "All In" (2017) y dirigió las giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).