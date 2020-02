Julio Falcioni se lamentó por la derrota de Banfield a manos de Aldosivi y admitió que fue “el partido más flojo que tuvimos de los últimos que hemos jugado”.

Banfield dejó una imagen pálida tras la derrota de este viernes ante Aldosivi en Peña y Arenales. En conferencia de prensa, Julio Falcioni fue claro respecto a la actuación del equipo y reconoció las fallas.

“Hicimos un partido en el que no pudimos romper al adversario en ningún momento, estuvimos incómodos, lejos del juego porque los rebotes y otras acciones las ganaba el adversario. En el segundo tiempo dominamos los 45 minutos y salvo la jugada de Dátolo y otra más, no pudimos ser profundos en ningún momento”, admitió con bronca el entrenador del Taladro.

En esta línea, Falcioni fue aún más tajante y afirmó que “fue el partido más flojo que tuvimos de los últimos que hemos jugado”. “De la cantidad de partidos que veníamos jugando desde la velocidad, los pases entre líneas o la visión individual, marcábamos una diferencia. Esta vez no pudimos en ningún momento”, soltó.

Si bien la superioridad de Aldosivi fue clara, Falcioni no dio ruedos para recordar los consecutivos fallos arbitrales en contra que ha sufrido y como han modificado trámites del partido o incluso el resultado final. “Reconozco lo que hizo el rival, lo demás lo dejo puertas adentro. Ellos tuvieron virtudes permanentemente aunque le permitieron jugar fuerte y cometer muchas faltas, cortar sistemáticamente el juego pero interpretarlo no es una función mía”, indicó.

Y amplió en detalle: “Hubo varias acciones muy marcadas, de hecho la TV cuando terminó el primer tiempo dijo que era ‘El show del penal’. Hay varios que nos agarran dentro del área pero no se cobró y uno va sintiéndose mal con todo, no solo esto. También por las de Martínez Quarta y la de Suárez o el foul con Rosario Central que nos cobran una falta que no existió y terminó en gol. Son errores constantes y nos van perjudicando, más allá de que esta vez no hicimos un buen partido y lo dejé claro”.