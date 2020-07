Lucas Acosta fue presentado de manera virtual como refuerzo de Lanús. El arquero de 25 años habló de sus expectativas y resaltó el valor que le da a esta chance de cubrir el arco Granate.

En un mercado de pases particular con poco movimiento de futbolistas, Lanús incorporó a Lucas Acosta, un arquero que llegó para cubrir un puesto en el que, probablemente, el club perderá al titular.

Sin certezas respecto al futuro de Agustín Rossi pero con una carpeta de ofertas en análisis, todo indica que Acosta se sumó al Granate para hacerse cargo del lugar. Sin embargo, en la presentación oficial a través de YouTube, el ex Belgrano se mostró con un perfil bajo. “No me considero titular, sino un refuerzo más. Quiero aportar todo lo que tengo para ganarme un lugar. Lanús me va a potenciar muchísimo. Se hablaron de varios clubes para mí, pero a mi representante le dije que este es el equipo al que quería llegar”, expresó el flamante refuerzo.

En esta línea, valoró la propuesta del club en un contexto en el que tendrá una competencia atractiva con la participación en la Copa Sudamericana, sumado a la clasificación que logró el club para la próxima edición. “Tengo muchas ganas de estar en Lanús que es un club grande y va a enseñarme muchísimo, pero estoy tranquilo. Me encantaría ganar y salir campeón. La Sudamericana es una copa muy importante, sé que Lanús siempre aspira a ganarla y que el grupo quiere hacer historia”, indicó el cordobés de 25 años.

En el último tiempo, Lanús ha sabido tener bajo los tres palos a referentes que fueron campeones o tuvieron buenos desempeños. En un repaso general y consultado sobre el tema, Acosta señaló: “Rossi tuvo una actuación muy grande en Lanús. Luis me envió videos sobre cómo salía Agustín desde el fondo, así que sé lo que tendré que hacer”. Y agregó: “El arquero que más me gustó fue Marchesín, al igual que Monetti. Arqueros con personalidad. Lanús siempre tuvo buenos jugadores en ese puesto”.

Por último, en referencia a esta oportunidad en el Sur, declaró: “Hoy mi cabeza está 100% puesta en Lanús. Este club ya me había buscado. Entonces no dudé en ningún momento. Quiero aplicar todo lo que aprendí. Luis es un DT muy competitivo, su esquema siempre me gustó. Sé que tendré el apoyo de mis compañeros”.