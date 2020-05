Florencia Peña aseguró que se sumará una actriz a la adaptación teatral de esta exitosa comedia, pero que no será para reemplazar a María Elena, el rol bacante que dejó Érica Rivas.

El elenco de la versión teatral de “Casados con hijos” tendrá una nueva figura femenina, que transforma nuevamente en un sexteto a los actores que saldrán a escena tras la partida de Érica Rivas.

Florencia Peña le contó a Gente que los autores ya están reescribiendo los libros “con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos, que no reemplazará a María Elena (Érica Rivas), pero sorprenderá con su participación en la trama”.

La actriz tiró esta bomba pero se reservó quién tomará ese papel y rol jugará ese personaje en la versión teatral de la comedia que fue un furor en la pantalla de Telefé.

"Nadie va a hacer de María Elena. Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está. Yo no voy a matar a nadie", ya había asegurado Gustavo Yankelevich, el productor de la obra, ante los rumores de posibles reemplazantes.

Érica Rivas dejó el proyecto al no estar de acuerdo con el rumbo que tomaba el guión, mientras que desde la producción dieron otra versión en medio de un revuelo mediático que abrió una pequeña grieta.

A LA ESPERA DEL ESTRENO. Al margen de esta polémica, con Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis la obra tiene fecha de estreno para el 15 de enero de 2011, luego de la reprogramación por el Coronavirus, y tienen miles y miles de entradas vendidas.

La propuesta teatral cuenta con producción de Viacom, Telefé y RGB Entertainment, y llegará al escenario bajo la dirección del mismo Guillermo Francella y libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón.

“Casados con hijos” es una adaptación de la serie estadounidense “Married with children”, de Sony Pictures Entertainment, que se emitió de 1987 a 1997 y fue protagonizada por Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate y David Faustino.

La versión argentina se emitió por Telefé entre el 12 de abril de 2005 y el 28 de diciembre de 2006, pero los 212 capítulos de ese par de temporadas se repitieron en numerosas oportunidades con gran respuesta del público. Actualmente, puede verse de lunes a viernes a las 10.30.