Lizy Tagliani revolvió viejas fotos y encontró una pila enorme de imágenes de otros tiempos, en especial de su niñez y de su adolescencia que compartió con sus seguidores.

“Acá a los 15 años en un colegio al que habíamos llevado juguetes para el Día del Niño”, escribió la conductora de “El precio justo” junto a una foto disfrazada de payaso, donde es imposible descifrar que se trata de ella.

“Me acuerdo de mis amigas que fueron conmigo: Pérez una, pero no me acuerdo el nombre, Fabiana Laprovitera, algo así, y una grandota, pero el de ella no me acuerdo...”, agregó recordando aquella jornada.