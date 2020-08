Omar Viola fue el pionero y creador del centro artístico Parakultural, un espacio ideal para la diversidad cultural, que reunió a grandes artistas de la época, como Sumo, Los Fabulosos Cadillacs y Los Redondos. Ya volcado al tango, Milonga Parakultural se mantiene en la actualidad más vigente que nunca.

Reinventarse. Una palabra que está muy de moda en tiempos de pandemia, pero que el lomense Omar Viola la tomó como propia a comienzos de la década del ’80: fue el pionero y creador, durante los primeros años de la vuelta a la democracia, del centro artístico Parakultural, un espacio que reunió a grandes artistas nacionales de la movida under y que creció exponencialmente gracias a la diversidad.

Con los años, se volcó al tango y formó la Milonga Parakultural. Actualmente sigue con la actividad, con el objetivo mantener vigente y “mezclar las generaciones gracias al abrazo”, tan característico del género.

COMIENZOS EN EL TEATRO. Omar estudió y se perfeccionó durante diez años en la Escuela Argentina de Mimo, de Ángel Elizondo: “Ahí me formé en lo teatral y en lo escénico”. Pero, una vez terminado el ciclo, Viola comenzó con la búsqueda de un espacio para poder dictar clases y formar su propia gente, sin saber lo que le deparaba el destino.

A mediados de la década del 80, mientras caminaba por Buenos Aires junto a Horacio Gabin, encontraron un sótano abandonado en la calle Venezuela al 300. “Éramos un grupo diverso de personas que nos gustaba todo lo relacionado a lo teatral. Así se formó el primer Parakultural, en el Teatro de La Cortada”, admitió el pionero de la movida under.

Junto a actores de la talla de Walter “Batato” Barea, Alejandro Urdapilleta y el grupo Las Gambas al Ajillo (conformado por Alejandra Flechner, María José Gabin, Verónica Llinás y Laura Markert) ensayaban por las noches, pruebas que cada vez se hacían más numerosas y que llevó a abrir el espacio al público.

EL GÉNERO UNDER. Cemento y Palladium también eran espacios culturales que, en los primeros años de democracia, convivían con Parakultural y, según la prensa, surgían como el novedoso género under. El mítico Café Einstein, propiedad de Omar Chabán, fue otro de los lugares preponderantes para que esta nueva movida llegue a ser masiva. Cuando aún estudiaba con Elizondo, Viola protagonizó la obra "El intranauta", que recibió críticas muy positivas. “Chabán fue uno de los que la vio y me premió con el ‘Sorete Einstein’, al lado de Luca Prodan. Fue la mejor distinción que recibí”, admitió.

“El Parakultural tuvo que ver con una metodología teatral, pero mezclado con un clima de discoteca. Ese tipo de teatro era una gran fiesta, en la que uno llegaba y compartía con el público, quienes también se relacionaban entre sí”, agregó.

Ese gran abanico de posibilidades que brindaba el espacio creado por Viola y Gabin atrajeron a muchísimos artistas, como Humberto Tortonese. La diversidad en el escenario también convocó al género punk y rock, con bandas tales como Sumo, Los Fabulosos Cadillacs y Los Redondos. Pero los cambios no tardaron en llegar.

En 1990, el Sindicato de Porteros compró el lugar donde se desarrollaba la actividad y, un año más tarde, reabrió el espacio como Parakultural New Border, en Chacabuco al 1000. En esta nueva etapa, que se extendió hasta 1995, se sumaron artistas como Diego Capusotto, Alfredo Casero, Carlos Belloso, Mex Urtizberea y Mariana Briski. “Fuimos los continuadores de lo que fue el gran movimiento teatral, el Teatro Independiente, una gran joya de Argentina y de América”, aseguró Viola.

“Estudié en el Nacional de Adrogué. Entre la adolescencia y los barrios, fue una época maravillosa, a la zona Sur la quiero mucho”, contó quien nació en Avellaneda, se crió en Temperley y supo vivir en Lomas, más precisamente en Banfield.

Durante los primeros años de la década y antes del cierre, Omar y Horacio comenzaron a interiorizarse en el tango y reinventaron el Parakultural, siendo la primera milonga para jóvenes. “Cuando empecé a hacer bailes del género, noté que las milongas estaban cerrando, una tras otra. Por eso las adopté, porque pensé que era muy Parakultural y porque quería que fuera adoptada como cultura popular de Buenos Aires”, contó quien fundó la Asociación de Organizadores de Milongas en 2003, para luego agregar: “Se dice que es un ambiente machista, pero no hay lugar en el que haya más respeto por la figura femenina, con la que se dialoga, se improvisa y se cuida”.

Su padre fue uno de los impulsores de que se arme, en el Barrio Obrero, una escuela que funcionaba dentro de tres tranvías. Era la Escuela N°25 Leandro Alem, donde Omar terminó la primaria. “Fue el que me hizo conocer un teatro, en una carpa, y un circo criollo en Remedios de Escalada. Tenía eso de enseñarte la cultura, pero era muy crítico”, dijo de su papá.

Omar sigue con la Milonga Parakultural (www.parakultural.com.ar) hace más de 20 años. Actualmente, se encuentra tres veces por semana (lunes, martes y viernes) en el Salón Canning, un espacio tradicional ubicado en Palermo y que se dedica al género hace medio siglo. Esa pista es testigo del entrelazamiento de distintas generaciones, con el abrazo como la vanguardia de la cultura: “La milonga nunca murió, en todas partes del mundo existe ese fenómeno de juntarse a bailar tango. Acá casi desaparece, pero lo cultural tiene un poder mágico que hace emergerlo”.

Para finalizar, y al ser consultado por las personas con las que compartió más que un espacio y un escenario, que hoy se encuentran en los medios masivos de comunicación, Omar sostuvo: “Es admirable que hayan seguido con la misma actitud. Trabajan desde un punto de vista crítico, original, de aportar y no vender mierda. Todos dan lo mejor, eso es algo trascendente y sagrado”.