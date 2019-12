La clásica película que fue un furor en las taquillas hace tres décadas regresa a través de los estudios Disney. La protagonizaría Josh Gad.

En tiempos de remakes, los poderosos estudios Disney ya pusieron manos a la obra para rodar una nueva versión del clásico “Querida, encogí a los niños” (“Honey, I Shrunk the Kids”, en su título original), estrenada hace 30 años y dirigida por Joe Johnston, en su debut detrás de la lente.

En el retorno de este film, que apunta directo al público familiar, quieren contar con Josh Gad como protagonista de la historia.

El estudio está negociando con el actor estadounidense para que sea la estrella de la película y con Joe Johnston, el director del film original de la primera entrega para que tome las riendas de esta nueva producción, luego de tres largas décadas.

El guión, escrito por Todd Rosenberg para este proyecto, despertó el interés de los estudios del Ratón Mickey, por lo que descartaron que esta nueva película se estrene directamente en su flamante plataforma Disney+ para, en su lugar, apostar por un lanzamiento tradicional en los cines, previendo una buena respuesta de la taquilla.

La idea original para esta nueva “Honey, I Shrunk the Kids” fue presentada por Johnston a Disney a comienzos de este año, mientras sigue tomándose su tiempo para dar el ok al proyecto.

Además, al margen de Josh Gad, no suena ningún otro nombre para sumarse el reparto de esta remake.

TODO FUE UN ERROR. “¡Querida, encogí a los niños!” cuenta las divertidas aventuras de un científico que, por error, convertía a sus dos hijos y a otros dos niños del vecindario en seres diminutos.

Wayne Szalinski es un científico e inventor que desarrolla una máquina que permite encoger el tamaño de los objetos.

Una pelota de béisbol activa accidentalmente la máquina sobre sus hijos, que vivirán una auténtica aventura intentando atravesar el césped del jardín hasta la casa, convertido ahora en una auténtica “jungla” para ellos.

El film recaudó U$S222,7 millones, además de haber tenido dos secuelas: “Querida, agrandé al bebé”, en 1992 y “Querida, nos encogimos”, de 1997, y que no se estrenó en Argentina.

La nueva película colocaría a Gad como el hijo ya adulto del científico, quien, siguiendo las torpezas de su padre, también encogería a sus niños.

Joe Johnston no participó en ninguna de estas dos continuaciones, pero ahora estaría dispuesto a volver al disparatado mundo de esta comedia para todos los públicos que supuso su debut en la dirección.

En su filmografía cuenta con varios títulos que fueron auténticos éxitos comerciales, como “Jumanji” (1995), “Jurassic Park III” (2001) o “Captain America: The First Avenger” (2011). Su última película estrenada hasta la fecha fue “The Nutcracker and the Four Realms” (2018), con mucha menos pomposidad de las anteriores.