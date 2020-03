Lizy Tagliani, una de las figuras más queridas de la TV, retomó los estudios y eligió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“Amo esa facu porque me crié en Adrogué y soñaba con tomar el 406 para ir a la facu. Tuve que trabajar todo el día; la vida me llevó por otros caminos, y ahora iré en auto gracias a Dios. Pero cuando me decidí, me acordé de esa ilusión que tenía”, dijo Lizy.

La conductora de “El Precio Justo” está cursando en forma virtual y recibió el apoyo de sus seguidores y también de la Universidad que le deseó suerte por Twitter.