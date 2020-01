El ruso habló sobre “una paridad estratégica entre las potencias” que genera un “miedo al exterminio mutuo”. El norteamericano afirmó que “Irán nunca ganó una guerra pero jamás perdió una negociación”.

El mundo vive horas de tensión luego del ataque de Estados Unidos con un dron al comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraníes, Qasem Soleimani, y el vicepresidente de las milicias chiitas iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes.

A partir de esta situación, de la enorme presencia norteamericana en Oriente Medio y de los intereses y el apoyo de Rusia a algunos de los actores en la revuelta, se empezó a gestar la idea de una “Tercera Guerra Mundial” que, si bien no tiene un basamento real y concreto, es una cuestión instalada en medios de todo el mundo.

Consultado sobre este tema, Vladimir Putin, presidente de Rusia, se expresó con un tono más bien conciliador por el “respeto” que existe entre las potencias mundiales. “La asunción de que una tercera guerra mundial puede ser el fin de la civilización debe contenernos a la hora de llevar a cabo acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial hemos vivido en un mundo relativamente pacífico. Constantemente hay guerras regionales como la de Vietnam o la península de Corea o la actual en Medio Oriente. Pero no hubo conflictos globales y eso se debe a que, a nivel mundial, entre las principales potencias militares se ha entablado una paridad estratégica”, indicó.

Y en una línea más sincera, con un mensaje más concreto, aclaró: “Aunque suene desagradable lo que voy a decir, es verdad. El miedo a un exterminio mutuo siempre ha contenidos a los actores internacionales, ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos bruscos y eso las ha obligado a tenerse respeto mutuo”.

Donald Trump, siempre más impulsivo, utilizó las redes sociales para manifestarse y también lo hizo en una conferencia de prensa. Si bien reiteró que no desea ir a una guerra contra Irán, dejó en claro que en caso de verse obligado a atacar, esto no duraría mucho porque destruiría el país rápido. “No creo que sea una buena idea para Irán”, afirmó. “Nosotros tomamos acción para frenar una guerra, no para empezarla”, agregó.

A través de un comunicado del Pentágono, indicaron “Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo”. Y agregaron que “tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataques iraníes”.

En las últimas horas, hubo ataques a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y a tropas norteamericanas en otras localidades iraquíes. Además, en mezquitas de distintas ciudades de Irán se colocaron banderas rojas que simbolizan “vengar a una persona asesinada”. Por su parte, El embajador de Irán ante la ONU, Majid Takhte Ravanchi afirmó: “El ataque de EE.UU. es un acto de guerra. Definitivamente habrá venganza, una dura venganza”.