El Rojo visitó a Belgrano Athletic en un duelo de equipos protagonistas y perdió por seis puntos. Pese a que se mantuvo como escolta, quedó a 12 unidades del sólido SIC.

Pucará no puso seguirle el tren al puntero SIC. En un duelo clave entre los equipos que comandan las posiciones, el Rojo cayó en Virrey del Pino frente a Belgrano Athletic por 27-21 y el Zanjero le sacó 12 puntos de ventaja, al completarse la 15° fecha del URBA Top 12 Copa DirecTV.

La derrota fue aprovechada por su rival de turno e Hindú, que ganó en La Plata. Ambos se ubican a cuatro puntos de los de Burzaco.

Los dirigidos por Nicolás Llaurado se fueron al descanso 17-8 abajo. Un try de Tomás Buckey y un penal de Germán Klubus movieron el tablero del lado visitante. En el complemento, rápidamente pasó al frente con un try de Lucas Mensa –convocado junto a Manuel Montero para Los Pumas- y otro penal de su pateador.

Pero la reacción de Belgrano no se hizo esperar y el apertura Tomás Rosatti fue infalible con su pegada y otro nuevo try acabó con las esperanzas de Pucará, que no tuvo un buen final.

La formación de Pucará fue con: Lucas González Amorosino; Manuel Montero, Juan Cappiello, Joaquin Paz y Tomás Buckley; Lucas Mensa y Germán Klubus, Pablo Parlatore, Santiago Pardal y Félix Birnie; Ignacio Coppola y Mariano Rassetto; Jonathan Marchetta; Tomas Kelly y Tulio Sosa (cap). Entrenador: Nicolás Llaurado. Ingresaron: Pablo Dimcheff, Tomás Jorge, Lucas Marchetta, Juan Cruz Romero y Germán Fíocca.

Otros resultados: SIC 25-Cardenal Newman 20; La Plata 18-Hindú 24; Regatas Bella Vista 34-San Luis 29; Alumni 34-CUBA 20 y Atlético del Rosario 20-CASI 46.

Posiciones: SIC 58; Pucará 46; Belgrano Athletic e Hindú 42; Alumnii 40; Cardenal Newman 38; Regatas Bella Vista 37; San Luis 31; CASI 28; CUBA 25; La Plata 18; Atlético del Rosario 15.

Próxima fecha: (27 de julio): CASI-SIC; CUBA-Atlético del Rosario; San Luis-Alumni; Hindú-Regatas Bella Vista; Pucará-La Plata y Cardenal Newman-Belgrano Athletic.

PRIMERA A. Ahora sí, Lomas Athletic está dispuesto a meterse en la pelea grande. El Tricolor venció angustiosamente a Buenos Aires por 24-22 como local e hilvanó su sexta victoria consecutiva después de un comienzo de torno dónde mostró bastante irregularidad.

Un penal de Lucio Quercia, con el tiempo cumplido, hizo que Lomas festejara un triunfo importante y dejara con las manos vacías al escolta del torneo, al jugarse la 14° fecha. De esta forma, Biei dejó en Longchamps un invicto de 11 partidos, con dos empates.

El XV orientado por Pablo Gómez Cora y Pablo Dentone formó con: Bruno Quercia; Matías Torry, Nicolás Mateo, Ignacio Redruello y Germán Couto; Lucio Quercia y Nicolás Pentreath; Nicolás Menéndez (cap), Alejo Kubar y Juan Martín Campbell; Matías Juárez y Nicolás Weiss; Lucas Favre, Juan Ávila e Ignacio Ojeda Bertero.

Otros resultados: San Albano 22-Olivos 35; San Carlos 24-Champagnat 28; San Fernando 22-San Martín 20; Los Tilos 44-Banco Nación 0; SITAS 22-Deportiva Francesa 17 y Mariano Moreno 16-Pueyrredón 12.

Posiciones: Los Tilos 61; Buenos Aires 48; Champagnat 43; Olivos 43; Lomas Athletic 41; Pueyrredón 36; San Albano 35; San Carlos (*) y Mariano Moreno 26; Deportiva Francesa 24; SITAS 23; Banco Nación 19 (*); San Martín17 y San Fernando 13. (*) Partido pendiente.

Próxima fecha (27 de Julio): Olivos-Pueyrredón; Deportiva Francesa-Mariano Moreno; Banco Nación-SITAS; Buenos Aires-Los Tilos; San Martín-Lomas Athletic; Champagnat-San Fernando y San Albano-San Carlos.