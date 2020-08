Los negocios vacíos, tapiados, con las persianas bajas se transformaron en parte del paisaje cotidiano. Alberto Kahale, presidente de Federación Económica de la provincia de Buenos Aires pidió medidas para sostener la actividad en medio de la crisis.

La postal es desoladora. La cantidad de locales vacíos, tapiados, con las persianas bajas y el cartel de alquiler colgado en el frente ya forma parte del paisaje cotidiano en Lomas de Zamora. Por el impacto que trajo aparejada la pandemia del Coronavirus, unos 300 negocios tuvieron que cerrar sus puertas, según datos de la Cámara de Comercio local.

La paralización de la actividad en los últimos meses, la brusca caída en las ventas y la extensión de la cuarentena durante más de 150 días se transformaron en un combo letal para los dueños de las pequeñas pymes. Si bien están acostumbrados a sobrevivir a las crisis argentinas, en esta oportunidad se toparon con una totalmente inusual y distinta.

El titular de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Comercio local, Alberto Kahale, evaluó que el escenario se volvió mucho más complicado debido a que la actividad ya venía de "dos años difíciles, con caídas del 40 y 45% de la producción", y eso hizo que la pandemia los encontrara en una situación más delicada.

"En estos meses han quedado en el camino muchísimas pymes, entre ellas comercios, y estamos muy preocupados. La situación está muy difícil", señaló Kahale esta mañana durante una entrevista en el programa Amañados que se emite por Radio Urbe (FM 97.3).

A pesar de que el movimiento en las calles creció, por la flexibilización del aislamiento, según los datos a los que pudo acceder La Unión, los locales que están abiertos están trabajando entre un 30 y un 50% y todavía están muy lejos de cubrir la facturación mensual que tenían antes de que comience todo, a principios de año.

"Estamos saliendo de una guerra que no sabemos cuándo va a terminar", ilustró Kahale.

No obstante, el dirigente detalló que es necesario "que el Estado esté presente" para ayudar a los rubros que peor la están pasando. "La situación del sector gastronómico es terrible. Hace más de cinco meses están cerrados", ejemplificó, y pidió que se articulen medidas porque según dijo los comercios que cierran "no vuelven a abrir nunca más".

En ese contexto el titular de la Cámara de Comercio confió que desde la entidad mantienen un diálogo permanente con el Municipio, ya sea para que los restaurantes y bares puedan volver a abrir en septiembre, como está sucediendo en otros Distritos de la región, con mesas al aire libre, pero reconoció que eso depende del Gobierno bonaerense.

También habló de la necesidad de aplicar beneficios impositivos a las pymes. Según confió "se estuvo hablando para que los locales que no han facturado desde marzo los puedan eximir de la Tasa de Seguridad e Higiene, siempre y cuando cumplan los requisitos, también otro tipo de medidas porque va a quedar tierra arrasada después de esto".

¿Alcanza? Para Kahale hace falta un poco más. "Yo pido una amnistía general de toda la deuda que provocó esta pandemia. A lo mejor es injusto porque hay gente que pagó, pero el que no pagó es porque realmente no pudo, no porque lo quiso hacer", sentenció.

"Los locales durante todos estos meses tuvieron que pagar el alquiler o hacer acuerdos con los propietarios para que la cuota sea menor o para acceder a un plan de pago, siguieron pagando los servicios, los sueldos de los empleados, si bien algunos recibieron el ATP del Gobierno, pero la situación que viven es verdaderamente muy delicada", insistió.

"Vos fijate lo que es Las Lomitas que costó cinco años llegar al furor para que venga gente de 100 kilómetros a la zona, hoy todos los restaurantes y las cervecerías están out, hay muchos restaurantes que no abren más, podrá venir algún otro que quiera alquilar y que quiera abrir, pero hay mucha gente que ya fundió", señaló.

"Lo que hay que buscar es una ley que salve a toda esta gente. Yo conozco a dueños de restaurantes que han puesto todo lo que tenían y resulta que hoy están cerrados, desde marzo no facturan, no pueden hacer nada y tiene que seguir cubriendo gastos, realmente lo que es el rubro gastronómico fue el más perjudicado", cerró.