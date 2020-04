Jugadores Anónimos de Argentina, que tiene sede en Lomas, mantiene reuniones virtuales diarias de emergencia y cuenta con una línea las 24 horas, para ayudar a sobrellevar la angustia y la ansiedad durante la cuarentena. Laura B, de Lomas, cuenta su experiencia.

El aislamiento social obligatorio a causa del COVID-19 lleva también angustia, ansiedad e incertidumbre a quienes sufren el juego compulsivo. Por eso, Jugadores Anónimos de la Argentina, que cuenta con una sede en Lomas de Zamora, suspendió los encuentros cara a cara, pero mantiene juntadas virtuales diarias de emergencia a través de Skype para seguir brindándoles contención a ellos y a sus familiares, al tiempo que continúa vigente una línea de atención las 24 horas.

"Cuando sos jugador compulsivo, estás sufriendo una enfermedad emocional. Y la enfermedad saca lo peor de vos sin quererlo: empezás a mentir, a robar, a quitarle tiempo a tu familia. La enfermedad habla por vos y sólo pensás en una sala de apuestas y estás como anestesiado", confiesa Laura B, una vecina de Lomas que asiste a la sede local de Jugadores Anónimos de Argentina, un programa que nació en los Estados Unidos en 1957 y llegó al país en 1985. "Hoy hay entre 65 y 70 grupos", detalla Laura B, que va a cumplir "si Dios quiere" 15 años de abstinencia y recuperación, y cuenta desde adentro cómo es la contención que reciben.

"Se trata de un programa de 12 pasos, de fe y esperanza. El anonimato es la base espiritual de nuestra recuperación, porque tenemos que anteponer los principios a las personalidades. Empezar es muy difícil, pero no imposible. Uno de los lemas es 'sólo por hoy'. Por ejemplo, para sacarme esta idea del juego, por sugerencia de mis compañeros de grupo, voy a intentar plantar una planta, voy a intentar hacer mejor este trabajo y de esta menara voy convirtiendo esa manera compulsiva en algo más sereno, mejor para mí y para los seres que me rodean", cuenta Laura B.

La idea de contener desde el mundo virtual nació justo antes de la pandemia. "Como muchos no tenían grupos cercanos o tenían algún problema de salud que no les permitía movilizarse, se empezó a pensar en una alternativa virtual, así que se puso en marcha Skype. Y todos los días, de lunes a domingos, de 19.30 a 21, tenemos juntas de recuperación y mantenimiento", revela la vecina.

En tiempos de aislamiento, la herramienta se convirtió en una de gran valor. Hoy, además de no poder concurrir, estar en casa con la computadora puede agravar el problema. Por los avances en Internet, para apostar ya no se necesita ir hasta el bingo o el casino. Un estudio realizado por la Universidad de Valencia el año pasado entre jóvenes de 15 a 19 años, arrojó que el 54% de los entrevistados admitió haber gastado dinero en los juegos de azar y un 2% presentaba indicadores que lo expertos califican de “juego patológico”.

Jugadores Anónimos de Argentina también cuenta con la línea VIDA, que funciona la 24 horas y a la que cualquier jugador o familiar que esté necesitando ayuda puede acudir. El número es 011-15-4412-6745. "Que llamen sin miedo. Nos cuidamos entre nosotros y todo lo que pase en nuestras reuniones ahí se va a quedar", avisa Laura B y amplía que además está Juganón, que es para los familiares de los jugadores compulsivos, quienes tienen su propio programa de 12 pasos. El teléfono es 11-4085-8996.

"El juego compulsivo es una enfermedad que no tiene cura. Es muy duro entender esto, aunque sí lo podés detener. El único requisito que hace falta para entrar es el deseo de dejar de jugar", amplía Laura y analiza que si hay algo que ha demostrado la pandemia, es el estado de vulnerabilidad del ser humano. "Por eso, Jugadores Anónimos ha generado un espacio de contención, de escucha y expresión, para sobrellevar este momento", revelan en la entidad.

En el caso de Laura, concurrió a Jugadores de casualidad: "Mis hijos me llevaron y no entendía nada, estaba sacada, en otro mundo y encontré un camino de vida y de recuperación y estoy eternamente agradecida. Estaba pasando emocionalmente por cosas que no entendía y no me daba cuenta, y encontré que en un sala de bingo podía anestesiar todo que lo que me estaba dañando. El juego, cuando es compulsivo, empieza a formar el gran objetivo de tu vida, pero es tan potente que no te deja pensar o sentir o vivir nada más, porque estás en una sala de apuestas y estás anestesiado".

Desde la entidad, detallan que el juego compulsivo es una problemática que no discrimina por género, edad, etnia, nivel sociocultural o económico. "Muchas personas llegan a Jugadores Anónimos, después de haber sufrido un progresivo deterioro en varios aspectos de su vida. La Organización Mundial de la Salud define a la Ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona, en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares", explican.

DE QUÉ SE TRATA. Jugadores Anónimos es una asociación civil sin fines de lucro, conformada por mujeres y hombres que comparten entre sí su experiencia, fuerza y esperanza, para poder resolver un problema común y ayudar a los demás a recuperarse del problema del juego. El único requisito para la membresía es tener el deseo de dejar de jugar. "No hay cuotas ni cargos; es gratuito. Sólo se sostiene con las propias contribuciones que realizan sus miembros. Tampoco está aliado con ninguna secta, denominación, grupo político, organización o institución; no desea participar en ninguna controversia; no apoya ni se opone a causa alguna. El propósito fundamental es el de dejar de jugar y ayudar a otros jugadores compulsivos a hacer lo mismo, mediante un programa de recuperación de doce pasos, basado en principios espirituales (no religioso), tales como: humildad y el amor, entre otros", cuentan y agregan: "Jugadores Anónimos, como entidad, no cuenta con profesionales; se sustenta con el concepto de autoayuda".