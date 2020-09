Guillermo Marcos y Héctor Calori formaron parte del elenco y contaron sus sensaciones, mientras que el guionista Leonardo Bechini dio detalles de cómo surgió la serie que marcó un antes y un después en la televisión argentina.

Tres temporadas y 113 capítulos hicieron historia y marcaron un antes y un después en la televisión argentina. Entre 1995 y 1997, la serie policial “Poliladron” fue emitida por Canal 13 y cautivó a miles de espectadores por su originalidad. Uno de sus creadores, Leonardo Bechini, contó los detalles de la producción y del éxito de la ficción, mientras que Guillermo Marcos y Héctor Calori, dos actores de la región, contaron cómo fueron sus experiencias al ser parte del elenco. El canal Volver actualmente retrasmite la historia y aún atrapa a más televidentes.

“Cuando presentamos el libro, cuando escribimos el primer capítulo con Oscar Tabernise, lo llevamos a Canal 13 junto a Adrián Suar y nos dijeron que era imposible de hacer. Decidimos avanzar igual para demostrar que se podía lograr un gran policial”, empezó a contar Leonardo Bechini, uno de los guionistas y creadores de lo que después se transformó en la famosa serie de televisión de mediados de la década del ‘90.

Leonardo no se quedó conforme con esa devolución, se puso a buscar especialistas en efectos especiales e hicieron el primer capítulo: “Quedó espectacular. Ahí lo llevamos de vuelta a Canal 13 y lo compraron”, rememoró.

“Antes de grabar y de escribir la serie completa, allá por 1993, me fui más de un mes a una brigada de investigaciones, donde estuve en contacto con policías y ladrones, Ahí aprendí mucho”, admitió uno de los creadores de “Poliladron”, que recordó que muchos le recriminaban por poner a un ladrón como héroe y protagonista.

EN PRIMERA PERSONA. Guillermo Marcos, actor que supo vivir muchos años en Lanús, participó de las tres temporadas de la serie y encarnó al personaje Heráclito Bustos, marcado como el buchón de la historia. “El personaje creció rápidamente, en el programa me dieron la libertad de crearlo a mi gusto y preferí darle ese matiz de hombre de barrio, con ciertos tintes humorísticos”, dijo Marcos. “El buchón es indispensable en los policiales y Guillermo hizo una creación maravillosa, Para el público pasó de ser desagradable a querido”, sostuvo Leonardo.

El actor Héctor Calori, que se formó profesionalmente en Lomas y vivió hasta los 26 años en la localidad, también fue parte del elenco de la primera ficción de Pol-ka, más precisamente en el final de la historia: “Fue en el casamiento del personaje de Adrián Suar con la policía, hecho por Laura Novoa. Eso se filmó en una iglesia que estaba en Ministro Rivadavia, En Almirante Brown, un pueblito que yo no conocía”. Para Calori, el cierre “fue muy lindo y haber participado fue una gratitud”.

“Héctor Calori es mi actor fetiche. A él y al ‘Negro’ Marcos los conozco hace más de 30 años y juntos recorrimos los altibajos de esta profesión. Son dos grandes amigos”, fueron las palabras que Leonardo le dedicó a los actores de zona Sur.

OTRA VEZ AL AIRE. El canal Volver retrasmite la serie policial para aquellos que no pudieron disfrutar de la historia. Y Leonardo vuelve a recibir el afecto de los televidentes: “Un montón de gente me habla de ‘Poliladron’ porque la ven otra vez y se hicieron fanáticos devuelta, eso me encanta”. “El público argentino quiere ver a sus actores, a su realidad reflejada en la ficción. El mimo de la gente es muy grato, en la calle cuando me ven me dicen ‘chau, Heráclito”, reconoció Guillermo Marcos. Un éxito que, después de más de dos décadas, se mantiene vigente hasta estos días.

En 2015, Bechini dirigió su primera película llamada “Operación México, un pacto de amor”, basada en una historia real y tomada de la novela de Rafael Bielsa. “Yo me resistía a hacer cine porque era el sueño que todavía no había cumplido y me daba miedo no saber qué hacer luego”, admitió el guionista.

ACTUALIDAD. En tiempos de cuarentena, Bechini trabaja en el proyecto de una telenovela en México llamada “Imperio de mentiras”, la cual tiene 90 capítulos está próxima a terminar de filmarse. Además, la semana pasada culminó la primera “celunovela” (sic) trasmitida por Instagram. “Fuimos los pioneros en hacer una historia de amor, en pandemia y a distancia, porque Silvia Navarro es de México y Facundo Arana de acá, de Argentina”, dijo.

“Nuestra profesión es muy despareja, hay tiempos de mucho trabajo y otros con una gran pasividad. Nuestro país es muy desfavorable para la industria en general, para todos los que fabrican sueños”, sostuvo Bechini.

“‘Poliladron’ fue una nueva manera de producir televisión. Cambió la producción y los elementos artísticos, hubo progresos extraordinarios para la época”, contó quien encarnó a Heráclito. Para finalizar, Bechini le dedico unas palabras a la ficción: “Fue un sueño cumplido y nos cambió la vida a todos”.