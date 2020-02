El ex mediocampista del Millonario recordó su pasó por Núñez y los tantos frente a Boca que lo inmortalizaron en la mente de los hinchas.

Gonzalo “Pity” Martínez recordó su paso por River e hizo foco en sus goles ante Boca que lo consagraron como uno de los jugadores más queridos por los hinchas en la gestión de Marcelo Gallardo como entrenador.

“En River me tocó hacer los goles más fáciles: uno de penal y otro sin arquero. Los más difíciles los hicieron JuanFer (Quintero) y (Lucas) Pratto”, expresó Martínez, distendido, en diálogo con Fox Sports.

El actual mediocampista de Atlanta United de Estados Unidos hizo mención al gol de penal que convirtió en la Supercopa Argentina de 2018 con la victoria 2 a 0 en Mendoza y el 3-1 en el Santiago Bernabéu de Madrid que definió la Copa Libertadores de ese mismo año.

“Logré muchas cosas en River, y mucho más no iba a lograr. Pensé en mí, fui egoísta y pensé en el futuro. Hoy estoy muy bien, tranquilo. Si fuese por mí me quedaba a vivir en River, pero esto es corto, es fútbol, no sabés que va a pasar el día de mañana. Voy a cumplir 27 años, se te cruza la familia, si fuese por mí estaría en River todavía”, apuntó el ex Huracán.

Martínez aseguró que está “feliz” por el presente de River y aguarda que la Superliga se defina el próximo sábado cuando el vigente campeón de la Copa Argentina reciba a Defensa y Justicia.

“Estoy feliz por lo que está pasando en River, ojalá se define todo este fin de semana. Me encantaría estar en la tribuna sentado, ver cómo juegan los chicos”, agregó el Pity.