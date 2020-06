El reconocido cantautor recuerda su paso por Banfield junto a su familia, luego de haber dejado su Italia natal. También destaca su amor por el Taladro, que lo llevó a grabar el himno del Club Atlético Banfield: "De grande empecé a ir a la cancha y a entender que era de ese lugar".

Piero es reconocido artísticamente en todo el país, pero poco se sabe de su paso por Banfield, ciudad a la que llegó junto a su familia en busca de una nueva vida. Los recuerdos de la localidad, latentes a flor de piel aunque haya sido una breve estadía y el lazo con el Club Atlético Banfield llenan de emoción a este cantautor.

Nació en Italia, llegó a Argentina en 1947 y se radicó en Banfield. Piero Antonio Franco de Benedictis, su nombre completo, estudió en la Escuela Primaria N°7, que quedaba cerca del trabajo de su papá. “En Maipú y Alsina mi padre tenía un negocio de tocadiscos y radios, pero en el año ’50 o ’51 le robaron. Un amigo suyo le propuso iniciar de nuevo, pero en Río Negro, y por eso nos mudamos a Allen”, detalló el cantautor sobre la vida de su padre, que debió reinventarse por segunda vez, tras dejar su Italia natal.

Pese a no dedicarle un tema, Lomas sí es nombrada indirectamente en algunas de sus canciones. “Me da muchísimo placer cuando voy a dar una vuelta por ahí y recuerdo ciertas cosas de donde uno se crió y se fortaleció”, fueron las palabras de Piero para la localidad que lo vio crecer.

VERDE Y BLANCO. Piero y el Club Atlético Banfield están unidos hace casi 70 años: en 1951 fue mascota del equipo: “Más de grande empecé a ir a la cancha con mis amigos y comencé a entender que era de ese lugar”. En febrero de 2011 y ya siendo un artista consagrado, Piero grabó el himno del Club Atlético Banfield, en el Torneo Clausura 2011, aggiornándolo y trayéndolo más hacia el presente, demostrando una gran pasión por la localidad. “Somos de Banfield Club, con devoción y amor…”, son las primeras palabras de la canción y las que Piero se animó a cantar durante la entrevista con Diario La Unión.

La fama la consiguió con el tema “Mi Viejo”, lanzado en 1969, con música de Piero y letra de José Tcherkaski. Cada Día del Padre, este tema vuelve a tomar relevancia por más que tenga 50 años en el mundo artístico y versiones de distintos artistas.

La inspiración a este tema fue su papá. Un recuerdo imborrable de Piero lo remonta a cuando todavía se encontraban en Italia, mientras su padre buscaba un nuevo horizonte en Argentina: “Todos los días me subía a la mesa y le preguntaba a mi mamá dónde estaba papá y ella me decía: ‘En América’. Yo no entendía dónde quedaba y ella me explicaba el recorrido de tomarse el tren hacia Génova y ahí, viajar en barco hasta Buenos Aires”.