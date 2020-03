El caso de Axel Mendoza, que recibió una bala perdida y tuvo innumerables complicaciones.

La familia de Axel Uriel Mendoza, un joven de 14 años que en octubre recibió el impacto de una bala perdida y que, tras varias complicaciones, llegó a una muerte cerebral, pide el traslado del chico al Hospital El Cruce o alguna institución de menores, ya que actualmente se encuentra internado en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda y, según ellos, en el lugar no recibe la atención adecuada y necesaria para que tenga una mejor calidad de vida.

EL INCIDENTE. Axel Uriel Mendoza se encontraba en la casa de su abuela en Monte Chingolo el pasado 18 de octubre y jugaba con unos amigos, cuando una bala perdida le ingresó en su espada. Consciente, fue trasladado al hospital ubicado en Avellaneda donde le colocaron un respirador manual, pero el chico se quejaba de los dolores. Luego de unas horas, Uriel sufrió un paro cardiorespiratorio y debió ser intervenido quirúrgicamente para estabilizarlo.

Al poco tiempo, tuvo un accidente cerebrovascular (ACV), que no fue asistido de forma correcta y a los días, los médicos le informaron a los familiares de que Uriel había sufrido muerte cerebral y hasta le insinuaron a Cintia Mendoza, su mamá, para que done los órganos porque “ya no había más nada que hacer”.

Cintia se dio cuenta que, durante las visitas, Uriel mostraba mejoras con reacciones y movimientos ante los estímulos que ella y su actual pareja le proponían. Ambos afirmaron que el chico siente su presencia, los escucha y sigue luchando por su vida. “Nos comunicamos a través de los parpadeos de ojos, ya que no puede hablar por una traqueotomía que le hicieron. Hasta nos ha apretado la mano en alguna ocasión”, develó José Fernández, padrastro de Uriel.

Sobre la situación actual, Fernández dice que el chico está internado en un estado vegetativo y que, según los médicos, ya no va a salir de esa situación y que “mucha culpa de que él esté así es de ellos”.

“Hace una semana que está sedado y nosotros creemos que eso no ayuda a que pueda reaccionar o despertar. Está muy flaco, muchas veces lo encontramos sucio y tampoco recibe tratamientos kinesiológicos”, añadió el hombre de 26 años respecto a su hijastro.

Familiares y amigos se encargaron de que el caso se haga viral y tenga la repercusión necesaria para obtener el traslado, que lo vienen pidiendo hace cinco meses y que les dicen que no va a ser posible por la delicada situación en la que se encuentra el joven. Ya se comunicaron con los medios para pedir ayuda y están esperando una respuesta favorable y hasta le escribieron una carta al intendente de Avellaneda.

“Sabemos que en un lugar de mayor complejidad va a poder contar con una mejor calidad de vida. Somos muy conscientes de su estado de salud, pero queremos que lo traten como se merece, es una persona y tiene todo su derecho”, finalizó José.