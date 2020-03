Viven en el Barrio El Progreso, la mayoría se dedica a hacer changas y con el aislamiento no pueden trabajar. Entre el Merendero Blanquita Duré y la murga "Los Caprichosos de Lomas" armaron viandas, pero se quedaron cortos, y necesitan arroz, fideos, carne, verdura, o cualquier otro insumo para continuar.

A raíz de la cuarentena obligatoria, alrededor de 60 familias del Barrio El Progreso, de Lomas, están pasando un momento complicado: no pueden salir a trabajar y no tienen ahorros, y por lo tanto a muchas ya no les alcanza para comer y de hecho aseguran que hay días que no comen. Por eso, el Merendero Blanquita Duré, que conduce Fabricio Leonardo Leguiza en Santa Marta, cocinó un guiso, que ayudó a repartir el director de la murga “Los Caprichosos de Lomas”, Neguila Palleros, y piden si alguien puede donarles insumos para seguir alimentando a la gente.

“Leonardo nos dio una mano para poder brindarles una vianda a las familias. El comedor hizo la comida y nosotros ayudamos a repartirla. La verdad es que nos quedamos cortos, porque alcanzó para 40. Nos quedó afuera un 50%”, detalla Palleros y especifica: “El guiso tenía arroz, alitas de pollo y lentejas”.

Neguila Palleros conoce bien el barrio porque dirige el centro de murga en Lope de Vega y Felipe Castro, adonde concurren 60 chicos. “No tenemos ayuda de nadie, y hoy la necesitamos más que nunca”, suplica. Ahí, las familias viven en su mayoría -incluido Palleros- de hacer trabajos en el sector de la construcción, hoy parado. Otros hacen changas en general y varias mujeres trabajan realizando la limpieza en casas particulares. Todos esos no pueden trabajar ahora. “Es mucha gente humilde que está pasando necesidad y no puede salir a trabajar. Es desesperante”, aclara.

Por eso, están solicitando una mano solidaria, más que nada con comida. “Fideos, arroz, verdura, carne, lentejas, lo que sea nos sirve. Yo me ocupo de llevarlo al merendero y ellos lo preparan”, enumera Palleros, quien el resto del año hace rifas para conseguir fondos y brindarles a los chicos una merienda con mate cocido, pan casero, tortas fritas, lo que se pueda, especialmente en los meses más duros de invierno. Todo se hace a pulmón.

En cuanto al aislamiento, Palleros asegura que en el barrio se cumple: “Hay mucho miedo. Sólo salen para hacer alguna compra o para venir a buscar la vianda y se meten adentro”.

Para ayudar, se puede llamar al celular 1134934278 o por Facebook al Merendero Blanquita Duré o al Facebook de Neguila Palleros.