Morena Rial ya había contado en las redes sociales su separación de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco.

La hija de Jorge contó ahora en “Los Ángeles de la Mañana” los motivos de la separación. “Le revisé el celular. Tenía que tomar la decisión y yo no tenía una prueba contundente de que me estaba engañando”, dijo More, mientras que el muchacho se sigue llamando a silencio.