El mediocampista de Los Andes no ocultó su malestar con el acuerdo entre AFA y Agremiados y remarcó que “la pelota la siguen teniendo los clubes” más allá de este convenio. También habló de la realidad del Milrayitas.

Mientras sigue la incertidumbre sobre qué pasará sobre el futuro de las competencias del fútbol argentino, la fecha del 30 de junio continúa siendo trascendental para todos los futbolistas. Y a pesar del acuerdo entre AFA y Agremiados, no todos terminan de estar totalmente de acuerdo.

En esa línea se encuentra el mediocampista de Los Andes Guillermo Pereira, que consideró que “no fue del todo bueno” el acuerdo entre el sindicato y la casa madre del fútbol argentino, ya que remarcó que la pelota “siempre” la van a tener las instituciones.

“Los clubes, si quieren, te pueden ofrecer un sueldo muy bajo o, en el peor de los casos, no te contratan. Y ahí te quedás en tu casa, sin trabajo, y tendrás que salir a buscar otro”, comentó el volante en diálogo con Diario La Unión, con cierto malestar.

“El problema central de todos los futbolistas se centra en lo que pasará el 30 de junio, ya que terminan la mayoría de los contratos y si no hay actividad, todo será muy difícil. Igualmente yo tengo la esperanza de que habrá un arreglo para que todos podamos seguir con trabajo”, agregó Pereira, uno de los puntos altos del Milrayitas en la última temporada y goleador del equipo que comanda Germán Cavalieri.

Esta realidad afecta a los futbolistas de todos los clubes. Y en Los Andes, como en la mayoría, la situación es complicada. La llegada de la pandemia del Coronavirus le propinó un duro golpe a sus arcas y el panorama es delicado, todavía sin poder ponerse al día con los integrantes del plantel profesional.

Al respecto, Pereira dio detalles de la situación del equipo lomense. “El club está pagando como puede, es una situación difícil para todos, y ésa es la realidad. El tema es delicado ya que vienen muy atrasados”, subrayó el mediocampista, que hoy realiza la cuarentena en Pergamino, a la espera de una resolución sobre el futuro del fútbol.

A su vez, el volante comentó que el plantel sigue con los entrenamientos de manera virtual, aunque “sin tanta frecuencia” como en las primeras semanas, y aclaró que todavía “no se habló nada” de licenciar al plantel. “Estamos en contacto permanentemente con el cuerpo técnico”, comentó.

Por último, el ex Douglas Haig habló de su futuro en la institución y no ocultó su deseo de continuar en el Milrayitas. “A mí sinceramente me gusta mucho el club, pero no depende sólo de mí, hay varias cuestiones por resolver. Y una fundamental: que el club esté interesado de que siga”, concluyó.