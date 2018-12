El crack brasileño plantó bandera respecto a la histórica polémica. Y rechazó ser comparado con cualquier futbolista, auto proclamándose el mejor.

El ex astro brasileño Pelé se arriesgó a comparar a los mayores futbolistas de la historia argentina y juzgó que Diego Armando Maradona fue “mucho mejor” futbolista que Lionel Messi, con quien rechaza establecer parecidos.

“Para mi, Maradona fue uno de los mejores que hubo. Podés preguntarme si fue mejor que Messi. Y lo fue, claro. Mucho mejor”, dijo Edson Arantes do Nascimento, tricampeón mundial con al selección brasileña en 1958, 1962 y 1970, en una extensa entrevista que hoy publica el diario Folha de Sao Paulo.

A los 78 años, Pelé también citó entre los grandes al alemán Franz Beckenbauer y al holandés Johan Cruyff.

Además, “O Rei” rechazó cualquier comparación con Messi al ser consultado sobre declaraciones de los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta, de que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol.

“Es cuestión de gusto. Cómo se puede comparar a alguien que cabecea bien, patea con la derecha, con la izquierda, con otro que patea apenas con una, sólo tiene habilidad y no cabecea bien. No se puede comparar. Para comparar con Pelé tiene que ser alguien que pateara con ambas piernas, con goles de cabeza”, dijo el ex jugador de Santos.

Pelé reveló que no pudo ir al Mundial de Rusia 2018 por cuestiones de salud, luego de tres operaciones que lo obligaron a usar silla de ruedas, incluso públicamente, en eventos de sus patrocinadores.

Maradona y Pelé se vieron públicamente en Moscú en diciembre de 2017 durante el sorteo del mundial.

El ex astro brasileño calificó de “perfecta” la relación que tiene actualmente con Maradona. “Debo agradecer a Dios porque es impresionante que ex jugadores, jugadores activos, los que están apareciendo ahora, me mandan abrazos y saludos. Es impresionante”, aseguró.

Pelé dijo que las últimas tres operaciones, en la cadera, el fémur y la rodilla lo debilitaron y que comenzó a pensar en el miedo a la muerte. “Tengo un recelo sobre eso (la muerte), para eso tomamos remedios”, dijo. “Dios me está pasando la factura de mis años de jugador ahora”, subrayó el tricampeón mundial, elegido por la FIFA como el atleta del siglo XX.