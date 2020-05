View this post on Instagram

@rodri_brunipleininger se suma al gran fondo solidario. Rodri jugador de los Jaguares y de la selección Argentina de Rugby, los Pumas, nos va a hacer llegar un regalo para sortear entre todos los participantes. Vos también podes hacer como Rodri, que aunque no va a pedalear en el evento se suma a apoyar, a compartir y a ayudar. GRACIAS RODRI POR TU SOLIDARIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 🙌! . @granfondosolidario . . @cozysport @watopia.cycling @powerfood_sn @dulce.naina @charly.bikes @hada.delamiel @actitudsports @oliversocksar @cervezamanush @farsanbanosquimicos @peanat_cremademani @victoryendurancearg BEWATER @bongo.art.design @sumitate