Diego Alvarenga, director técnico del fútbol femenino de Claypole, habló de la profesionalización del deporte y de los objetivos que tienen en el Tambero.

La Primera C fue la última de las categorías del fútbol femenino de AFA en formarse. Allí, 16 equipos se sumaron y, entre ellos, Claypole inició su camino en la disciplina de la mano del DT Diego Alvarenga. En diálogo con La Unión, el entrenador habló de la profesionalización que está comenzando a atravesar el deporte en su rama femenina y de las expectativas que tienen de cara a lo que viene.

Su experiencia con futbolistas mujeres ya había comenzado en Don Orione, en el club de su barrio, tres años atrás. “Cuando arranqué no había femenino en la zona, ni siquiera los grandes como Claypole y San Martín. Con ese equipo hicimos mucho ruido, llegamos a jugar con River, Racing, independiente y, a través de eso, se me dio la oportunidad de llegar a Claypole. Era a lo que apuntaba desde que arranque porque, si bien fue lindo representar a mi barrio, representar a la ciudad es fantástico”, contó el preparador físico y profesor de Taekwondo.

Por estos días en que realizarán pruebas para sumar jugadoras al plantel, maneja un grupo de 25 chicas que fue reuniendo de diferentes clubes de barrio. Y, claro está, el nivel que requiere la competencia de AFA no es el mismo. “Arrancamos a mitad del año pasado en la C y fue realmente de cero. La realidad es que no tuvimos un buen año y la categoría pese a ser la última que se armó es muy competitiva. Es la primera experiencia para las chicas, pasar del barrio a las ligas de AFA es un crecimiento grande”, explicó. “Por ello lanzamos esta convocatoria para reforzar el equipo y, a futuro, implementar la Reserva o las Divisiones Inferiores que es algo en lo que venimos pensando”, agregó.

Sin embargo, no es tan sencillo que las chicas elijan un camino más profesional dentro del fútbol. “Es difícil convencerlas de que dejen el futsal, de donde provienen en su mayoría, y pasen a 11, donde es prácticamente un deporte distinto. Quizás no tienen la dimensión de lo que es competir en AFA y prefieren algo más tranquilo en campeonatos de barrio los fines de semana. Acá tenes viajes más largos, entrenamientos, otra exigencia diferente”, comentó Alvarenga. “La idea es motivarlas con lo que puede ocurrir. Hoy en día, la B y la C son amateur pero se pueden profesionalizar como la A y para ello debemos tener un buen equipo, ser perseverantes, constantes, seguir insistiendo. Tener un buen grupo, unido, es la clave en todo esto. De ahí viene el buen equipo”, valoró.

En este sentido, también resaltó el presente y el futuro del deporte. “Se que el femenino va a crecer mucho en los próximos dos o tres años. Hasta acá lo ha hecho de manera sostenida y con más difusión van apareciendo más jugadoras y más posibilidades para entrenar”, concluyó.