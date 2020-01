Germán Cavalieri, el flamante entrenador de Los Andes, habla de todo en una charla exclusiva con La Unión. Se queja del "exitismo" del fútbol, critica la "veneración" hacia ciertos entrenadores y se muestra tal cual es. "Pareciera que acá juzgamos al que estudia", remarcó. Mirá el video de la entrevista.

Germán Cavalieri es de esos entrenadores que siempre quiso ser entrenador. Siempre lo tuvo en claro. Ya en su etapa como futbolista dejaba salir a ese técnico que llevaba consigo. “Muchas veces adentro del vestuario me sentía afuera, es como que me ponía en modo de observador”, dice este director técnico, de 42 años, de ideas y conceptos claros, que también es kinesiólogo y preparador físico. “Muchos me han dicho que soy un cuerpo técnico entero a modo de chiste, pero no es gracioso. Pareciera que acá juzgamos al que estudia”, se planta el flamante entrenador de Los Andes, que llegó en silencio, sin un nombre detrás, y que busca darle un salto de calidad a la entidad de Lomas de Zamora.

Con carácter y personalidad, critica ciertos vicios del fútbol argentino, dice que el “exitismo” impide los proyectos a largo plazo y se muestra en contra de la “veneración” hacia ciertos entrenadores. “Hay mucha mentira alrededor. En esta profesión, todos ganamos, perdemos y empatamos”, remarcó durante una charla con Diario La Unión.

En él, Los Andes deposita una gran ilusión: armar un proyecto a largo plazo, enfocado en potenciar juveniles y con una visión más integral de lo que es el fútbol. “La idea de Los Andes es tener un mismo lineamiento en Primera, Reserva e Inferiores, y me parece bárbaro. Hay clubes que lo han hecho y por haber empezado en algún momento son los clubes que son ahora, pero se necesita un tiempo para analizar los resultados”, resaltó.

-¿La urgencia de los resultados complica los proyectos a largo plazo?

-Acá hay un exitismo muy grande y no se les da el tiempo a los procesos. En dos semanas estamos juzgando una Presidencia, una Gobernación y ¿cómo no vamos a hablar de un entrenador o de un jugador? Es el cómo lo vivimos y en el fútbol se nota más porque es el lugar donde el hincha va a descargar las tensiones de la semana.

-¿Qué es lo que hay que cambiar?

-Los entrenadores de Primera nos cansamos de recibir juveniles que no están formados, más allá de que sabemos que se terminan de formar en Primera. Lo que pasa es que en Inferiores se apunta más a ganar que a formar jugadores y por eso, cuando llegan, nunca son solución. Los clubes tienen que dejar de preguntarles a los técnicos cómo salió tu categoría, la pregunta debe ser cómo jugó, cómo se destacaron, con qué sistema jugaste, con qué sistema jugarás en seis meses… Y no lo hacemos.

-Esto tiene que ver con el exitismo con el que se maneja nuestro fútbol…

-Acá creemos que cambiar el entrenador a las tres, cinco semanas aumenta el rendimiento, y no es así. Manejamos esto como si fuera una empresa en la que si no producís te vas, y los procesos llevan más tiempo. Después, en medio de esto, nos quejamos porque tenemos un fútbol en el que escondemos la pelota, donde los chicos que alcanzan la pelota desaparecen si su equipo va ganando 1-0. Yo creo que los que se dedican a jugar y aprovechan los tiempos le sacan una ventaja a los demás. Y eso es algo que debemos modificar.

-En medio de este contexto, ¿sentís que, al ser tu primera experiencia en Argentina, tenés que demostrar más rápido que los demás?

-Todos los técnicos estamos expuestos y yo, al ser un jugador del ascenso sin renombre, la tengo más difícil. Y esto es porque acá se venera al famoso porque creemos que su historia como jugador la trasladará como entrenador. Y no es así. Yo creo que tengo el mismo tiempo, pero sé que necesito aprovechar esta chance porque sueño con dirigir en Primera.

-¿Por qué se pondera más al famoso?

-Hay una veneración total hacía algunos entrenadores y en esta profesión todos ganamos, perdemos y empatamos. Hay mucha mentira alrededor. No creo que los mejores estén en Primera, en el ascenso también los hay, pero la diferencia está en que no tienen tanta prensa detrás y por eso no son tan visibles. Y esto pasa en todas las profesiones: hay directivos que hacen bien las cosas y no aparecen en ningún lado y otros que cada vez que toman una decisión aparecen en todos lados, haciéndolos parecer mejores. Y no es así.

-¿Es necesario haber sido futbolista para ser entrenador?

-El hecho de haber jugado es importante, no sé si importa la divisional, pero suma mucho. Lo que sí no comparto es que un técnico será mejor por haber jugador en las ligas más altas. Eso no es así. Capaz no tiene las herramientas para transmitir el mensaje que le gustaría y no sabe cómo hacerlo. Ahí marco la diferencia. Haber jugado es importante, pero no es un limitante. Lo ideal, para mí, es el conocimiento y la experiencia. Antes los técnicos se consideraban médicos, psicólogos y no comparto eso, y menos en el fútbol moderno donde cada uno tiene un rol. Por eso creo en los equipos interdisciplinarios y para eso hay que rodearse de gente con capacidad y estudio.

-¿Es por eso que te formaste en distintas áreas?

-Ya en mi etapa de jugador sabía que quería ser entrenador por muchas cuestiones que veía de ellos. Los analizaba, decía ‘esto lo haría también’ y ‘esto no lo haría’, y muchas veces me ponía en modo de observador dentro del vestuario, es como que me sentía afuera. Y todo lo que estudié está relacionado con esto, que es mi pasión. Muchas veces me han dicho que soy un cuerpo técnico entero a modo de chiste, pero para mí no es gracioso. Pareciera que se juzga al que estudia, que lo bueno es conseguir las cosas sin esfuerzo, y yo tengo otra mentalidad.

-¿Y cómo hay que vincularse con el futbolista?

-Hay que ser sincero con ellos, tanto con el que juega como con el que no, y eso hace que nunca te pierdan el respeto. Lo que necesita el jugador es no dejar de creerte y para eso es mejor el cómo te manejas que el cómo querés jugar. Y eso es lo que respeta el jugador.

-Todo esto está muy relacionado con la docencia…

-Sí, siempre se enseña. El que cree que en Primera no se puede enseñar nada está muy equivocado.

-Cuando asumiste en Palestino diste una charla técnica que tiene que ver con la docencia, no tanto en el aspecto futbolístico pero sí en el aspecto social.

-Ese equipo se encaminaba al descenso, no había ganado ningún partido y quedaban siete fechas. Yo sabía que tenían la calidad para sacarlo adelante, pero había algo que estaban haciendo mal. Y lo que busqué es que entiendan lo que representan cuando salen a la cancha, sacarlos de esa burbuja que es el fútbol, y les dije ‘muchachos, si nos vamos al descenso, mucha gente se quedará sin trabajo, de tres utileros quedaría uno y tampoco estará la chica de la limpieza, y ustedes también se desvalorizaran como futbolistas’. Fue un recurso para sacar al jugador de esa burbuja, una burbuja que está en Primera y no tanto en el Ascenso porque los jugadores del Ascenso son mucho más conscientes. Creo que siempre está la opción de educar y bajar línea, y creo que es muy importante.

-¿Y qué otra línea te gusta bajar?

-Yo quiero que cuando el jugador entra al campo sepa que está representando a alguien, ya sea un club, un escudo o una identidad, sea el club que sea. No me creo eso de los entrenadores que conocen los pasillos del club, que saben la mística… Todo eso es humo. Ahora me toca venir a Los Andes, que una institución grande, y yo tengo que transmitirles eso a los jugadores, algunos los saben y a otros hay que hacérselos saber. Yo me pongo la camiseta del club donde estoy, pero no desde la demagogia, sino sabiendo que es la mejor manera para trabajar. Y cuando me vaya quiero dejar algo. Si es el ascenso, mucho mejor. Pero si podemos afianzar seis o cinco chicos de Inferiores, sería muy bueno. Y eso sería empezar a sentar las bases de este proyecto.

-¿Cómo te ves dentro de seis meses?

-El sueño es subir y llevar a Los Andes a la B Nacional, que es donde mínimamente debe estar. Y esto es lo que nos mueve a todos, pero sabemos que para lograrlo tenemos que trabajar mucho en el día a día, que es en lo que me enfoco porque es lo único que puedo garantizar. Nadie va decir que no trabajo. Yo garantizo profesionalismo y decencia con la responsabilidad que tenemos. Ojalá esto tenga su premio con el Ascenso. Y para que se dé necesitamos de todos. El hincha tiene que saber que verá un equipo que lo representará, pero dejémoslo que funcione. Todos necesitamos creer en esta idea.