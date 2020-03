El volante de Lanús se lamentó por el empate 1 a 1 frente a Estudiantes de La Plata, el cuarto consecutivo.

Luego del cuarto empate consecutivo en el campeonato, Facundo Quignón hizo su análisis y se lamentó por la chance desperdiciada.

“Fue un empate de un partido parejo. Estoy con bronca todavía porque era clave ganar. Tuvimos más situaciones que Estudiantes pero por ahí no manejamos tanto la pelota”, relató el mediocampista del Granate tras el 1-1.

Apenas diez minutos después de esa primera ventaja que había sacado el Grana, Colombo ya igualaba el marcador. “Fue una jugada media aislada, pero nos dormimos y terminó entrando. Por ahí no dormimos mucho el partido o no le sacamos un poco de ritmo. Seguimos atacando, generando y a veces nos pasa. Después lo fuimos a buscar y por ahí no tuvimos tanta claridad, pero creo que en el primer tiempo sí lo buscamos. Ellos nos manejaron bien la pelota, pero sin tanta profundidad porque no tenían muchos jugadores en ataque”, indicó Quignón.

Por último, el volante valoró el trabajo del equipo y marcó el objetivo para la última fecha de la Superliga. “Tenemos que corregir errores para no dejar pasar más triunfos. Ahora hay que ganar con San Lorenzo (juegan el domingo a las 17.35 en el Nuevo Gasómetro) y terminar lo más alto posible en el campeonato”, cerró.