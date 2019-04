Desde el gremio de Camioneros destacaron la adhesión a la huelga contra el Gobierno «de hambre y de ajuste”. Este miércoles, por el Día del Trabajador, harán 300 ollas populares.

El líder camionero Pablo Moyano fue el último orador del acto en Plaza de Mayo, frente a una multitud, remarcó que “el paro fue contundente en todo el país” y felicitó a los gremios. «Más allá que los funcionarios dicen que no lo fue. Fue total en algunas provincias», y agregó: «Este paro no fue un capricho de 4 ó 5 dirigentes».

«Ha salido Dietrich a criticar el paro, pero no convence ni a su propio padre, quien salió a criticar las medidas de este Gobierno. Lo único que hizo fue hacer la bicisenda que no sirve para nada», destacó.

Por otra parte, Moyano remarcó que éste es un Gobierno «de hambre y de ajuste». «El paro es por el 35% de pobres, jubilados, desempleados y trabajadores que pierden su poder adquisitivo por este modelo económico que sólo recibe las órdenes del Fondo», apuntó.

Este miércoles, por el Día del Trabajador, se realizará una marcha y unas 300 ollas populares «para que el mundo vea el hambre que hay en Argentina». «Estos funcionarios no entienden nada, no sienten nada, no salen a la calle. Si en 20 días no hay respuesta volvemos a reunirnos para ver las medidas a tomar», sentenció.